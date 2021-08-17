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كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون

الأول من نوعه في المنطقة الشرقية على مستوى الجامعات والكليات الأهلية

أطلقت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن برنامج دراسات عليا في الماجستير في تخصص القانون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الشرقية على مستوى الجامعات والكليات الأهلية؛ وذلك بهدف تأهيل كفاءات سعودية متميزة وقادرة على التعامل مع الاتجاهات القانونية الحديثة محليًّا ودوليًّا.

وأوضح سعادة عميد كليات الخليج الدكتور محمد بن ظافر الدوسري أن الكليات حققت الريادة بالسبق في دراسة القانون في درجة البكالوريوس بمحافظة حفر الباطن. ويأتي هذا الإنجاز في طرح برنامج الماجستير في القانون بمسارَي (القانون العام والقانون الخاص) ليكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية في نطاق مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي.

وأكد سعادة العميد أن هذا البرنامج يأتي مواكبًا لرؤية السعودية 2030؛ إذ يركز برنامج "مراجعة الأنظمة" على مراجعة القوانين السابقة في السعودية، إضافة إلى سَن الأنظمة الجديدة التي تواكب تطورات رؤية الوطن 2030. كما شدَّد على أن برنامج الماجستير الحالي يلبي احتياجات المجتمع المحلي على مستوى محافظة حفر الباطن والمنطقة الشرقية في إيجاد كفاءات قانونية سعودية، تتمتع بإمكانات ومهارات متقدمة في مختلف الأعمال القانونية.

وأكد الدكتور الدوسري أن هذا البرنامج جاء باكورة لمجموعة من برامج الدراسات العليا التي تعمل الكليات على استحداثها، وجارٍ الانتهاء من إجراءاتها كافة ضمن مساعي الكليات لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة ونوعية في المجالات وثيقة الصلة باحتياج سوق العمل السعودي.

وختامًا أعلنت كليات الخليج افتتاح بوابة القبول والتسجيل لدراسة الماجستير في القانون بمسارَي (القانون العام – القانون الخاص) للعام الجامعي 2022-2021، الذي يستهدف خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات: القانون والحقوق والأنظمة والشريعة، ضمن حزمة أخرى من شروط القبول التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة بوابة الدراسات العليا في الكليات عبر الرابط: https://gulf.edu.sa/ar/graduate-studies

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون
سبق

أطلقت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن برنامج دراسات عليا في الماجستير في تخصص القانون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الشرقية على مستوى الجامعات والكليات الأهلية؛ وذلك بهدف تأهيل كفاءات سعودية متميزة وقادرة على التعامل مع الاتجاهات القانونية الحديثة محليًّا ودوليًّا.

وأوضح سعادة عميد كليات الخليج الدكتور محمد بن ظافر الدوسري أن الكليات حققت الريادة بالسبق في دراسة القانون في درجة البكالوريوس بمحافظة حفر الباطن. ويأتي هذا الإنجاز في طرح برنامج الماجستير في القانون بمسارَي (القانون العام والقانون الخاص) ليكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية في نطاق مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي.

وأكد سعادة العميد أن هذا البرنامج يأتي مواكبًا لرؤية السعودية 2030؛ إذ يركز برنامج "مراجعة الأنظمة" على مراجعة القوانين السابقة في السعودية، إضافة إلى سَن الأنظمة الجديدة التي تواكب تطورات رؤية الوطن 2030. كما شدَّد على أن برنامج الماجستير الحالي يلبي احتياجات المجتمع المحلي على مستوى محافظة حفر الباطن والمنطقة الشرقية في إيجاد كفاءات قانونية سعودية، تتمتع بإمكانات ومهارات متقدمة في مختلف الأعمال القانونية.

وأكد الدكتور الدوسري أن هذا البرنامج جاء باكورة لمجموعة من برامج الدراسات العليا التي تعمل الكليات على استحداثها، وجارٍ الانتهاء من إجراءاتها كافة ضمن مساعي الكليات لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة ونوعية في المجالات وثيقة الصلة باحتياج سوق العمل السعودي.

وختامًا أعلنت كليات الخليج افتتاح بوابة القبول والتسجيل لدراسة الماجستير في القانون بمسارَي (القانون العام – القانون الخاص) للعام الجامعي 2022-2021، الذي يستهدف خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات: القانون والحقوق والأنظمة والشريعة، ضمن حزمة أخرى من شروط القبول التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة بوابة الدراسات العليا في الكليات عبر الرابط: https://gulf.edu.sa/ar/graduate-studies

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:40 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:26 PM

كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون

الأول من نوعه في المنطقة الشرقية على مستوى الجامعات والكليات الأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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أطلقت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن برنامج دراسات عليا في الماجستير في تخصص القانون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الشرقية على مستوى الجامعات والكليات الأهلية؛ وذلك بهدف تأهيل كفاءات سعودية متميزة وقادرة على التعامل مع الاتجاهات القانونية الحديثة محليًّا ودوليًّا.

وأوضح سعادة عميد كليات الخليج الدكتور محمد بن ظافر الدوسري أن الكليات حققت الريادة بالسبق في دراسة القانون في درجة البكالوريوس بمحافظة حفر الباطن. ويأتي هذا الإنجاز في طرح برنامج الماجستير في القانون بمسارَي (القانون العام والقانون الخاص) ليكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية في نطاق مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي.

وأكد سعادة العميد أن هذا البرنامج يأتي مواكبًا لرؤية السعودية 2030؛ إذ يركز برنامج "مراجعة الأنظمة" على مراجعة القوانين السابقة في السعودية، إضافة إلى سَن الأنظمة الجديدة التي تواكب تطورات رؤية الوطن 2030. كما شدَّد على أن برنامج الماجستير الحالي يلبي احتياجات المجتمع المحلي على مستوى محافظة حفر الباطن والمنطقة الشرقية في إيجاد كفاءات قانونية سعودية، تتمتع بإمكانات ومهارات متقدمة في مختلف الأعمال القانونية.

وأكد الدكتور الدوسري أن هذا البرنامج جاء باكورة لمجموعة من برامج الدراسات العليا التي تعمل الكليات على استحداثها، وجارٍ الانتهاء من إجراءاتها كافة ضمن مساعي الكليات لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة ونوعية في المجالات وثيقة الصلة باحتياج سوق العمل السعودي.

وختامًا أعلنت كليات الخليج افتتاح بوابة القبول والتسجيل لدراسة الماجستير في القانون بمسارَي (القانون العام – القانون الخاص) للعام الجامعي 2022-2021، الذي يستهدف خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات: القانون والحقوق والأنظمة والشريعة، ضمن حزمة أخرى من شروط القبول التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة بوابة الدراسات العليا في الكليات عبر الرابط: https://gulf.edu.sa/ar/graduate-studies

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