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"نيوكاسل " يواصل صحوته .. و" ليفربول" يتجاوز عقبة" بيرنلي" بشق الأنفس

واصل فريق نيوكاسل يونايتد صحوته في الدوري الإنجليزي، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين بهدف دون رد على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ورفع نيوكاسل، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي، رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، علماً بأنه مازال يمتلك لقاء مؤجلاً.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق ليفربول فوزاً صعباً على مضيفه بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البرينيرليغ".

ويدين ليفربول بالفضل إلى لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في مركز الوصافة إلى 54 نقطة مقلصاً الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"نيوكاسل " يواصل صحوته .. و" ليفربول" يتجاوز عقبة" بيرنلي" بشق الأنفس
سبق

واصل فريق نيوكاسل يونايتد صحوته في الدوري الإنجليزي، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين بهدف دون رد على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ورفع نيوكاسل، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي، رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، علماً بأنه مازال يمتلك لقاء مؤجلاً.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق ليفربول فوزاً صعباً على مضيفه بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البرينيرليغ".

ويدين ليفربول بالفضل إلى لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في مركز الوصافة إلى 54 نقطة مقلصاً الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:54 PM

"نيوكاسل " يواصل صحوته .. و" ليفربول" يتجاوز عقبة" بيرنلي" بشق الأنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فريق نيوكاسل يونايتد صحوته في الدوري الإنجليزي، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين بهدف دون رد على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ورفع نيوكاسل، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي، رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، علماً بأنه مازال يمتلك لقاء مؤجلاً.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق ليفربول فوزاً صعباً على مضيفه بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البرينيرليغ".

ويدين ليفربول بالفضل إلى لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في مركز الوصافة إلى 54 نقطة مقلصاً الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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