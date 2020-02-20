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"الخطوط السعودية" تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

حرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م؛ تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية" تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية
سبق

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م؛ تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:12 PM

"الخطوط السعودية" تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

حرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت الخطوط الجوية العربية السعودية استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م؛ تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

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