"تعليم الرياض" تدعو إلى تفعيل الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2020

لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المدرسي

وجَّهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض مكاتب التعليم بضرورة تفعيل خطة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2020 في المدارس خلال الفترة من 6–10 رجب 1441 هـ؛ وذلك بهدف اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام: "إن الموهوبين يمثلون ثروة وطنية مهمة، ومن واجب المجتمع الاهتمام بهم، واستثمار إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم حتى يسهموا في رفاهيته، وضمان أمنه واستقراره". داعيًا مكاتب التعليم إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع المدرسي من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وقيادات تربوية، من خلال تخصيص أسبوع كامل لتقديم برامج وفعاليات متنوعة، وإيصال رسالة علمية صحيحة للمجتمع، وزيادة وعيهم بأهمية الاهتمام والعناية بالموهوبين.

وأهاب "الغنام" لتنفيذ برنامج تدريبي لمعلمي المدارس للتعريف بالطلاب الموهوبين وخصائصهم، وطرائق اكتشافهم، وسبل رعايتهم، وبرنامج حول مهارات التفكير الإبداعي، والاستفادة من برامج الإذاعة المدرسية، وتوزيع نشرات توعوية لأولياء الأمور للتعريف بهم، والخدمات المقدمة لهم، وإرسال رسائل جوال لهم، تتضمن التوعية في مجال الموهبة والإبداع، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في حصص الانتظار، وإقامة المسابقات، واستضافة أحد الموهوبين أو المبدعين أو المخترعين لإلقاء محاضرة علمية.

ونوه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية إلى تخصيص مكان بارز في المدارس لنشر اللوحات والبنرات التعريفية بالموهبة والإبداع، وتنظيم المبادرات الإبداعية والمعارض المصاحبة لفعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، تُعرض فيه جميع الأعمال والمبادرات التي تمت خلال الأسبوع. مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم المدارس المميزة.