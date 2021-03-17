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مواطن يعثر على حيوان "الوشق" ويعالجه.. و"الفطرية" تتفاعل: "سلوكك إيجابي"

أُصيب بكسر ‏بسبب انهيار صخري على قدمه

نشر مغرّد، يُدعى خالد الفيفي، اليوم قصة سلوك إيجابي، نال إعجابًا وتفاعلاً حكوميًّا. وتمحورت القصة حول العثور على حيوان "الوشق" العربي مصابًا، ومن ثم نقله لموقع آمن حفاظًا عليه، وبهدف إيصاله للجهات المعنية.

وتفصيلاً، عثر المواطن يحيى مرعي في مزرعته بفيفاء على حيوان الوشق مصابًا بكسر في القدم ‏بسبب انهيار صخري على قدمه.

ومن مبدأ الحفاظ على الحياة الفطرية أبلغ "المواطن" هيئة الحماية الفطرية عبر تويتر في حال كانت لها الرغبة في علاجه وتبنيه في محمياتها.

وفي تفاعل سريع تواصل المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح مع الفيفي بذلك الخصوص.

ونال هذا التصرف استحسان كثير من المتابعين باعتباره سلوكًا إيجابيًّا داعمًا للبيئة والمحافظة عليها.

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مواطن يعثر على حيوان "الوشق" ويعالجه.. و"الفطرية" تتفاعل: "سلوكك إيجابي"
سبق

نشر مغرّد، يُدعى خالد الفيفي، اليوم قصة سلوك إيجابي، نال إعجابًا وتفاعلاً حكوميًّا. وتمحورت القصة حول العثور على حيوان "الوشق" العربي مصابًا، ومن ثم نقله لموقع آمن حفاظًا عليه، وبهدف إيصاله للجهات المعنية.

وتفصيلاً، عثر المواطن يحيى مرعي في مزرعته بفيفاء على حيوان الوشق مصابًا بكسر في القدم ‏بسبب انهيار صخري على قدمه.

ومن مبدأ الحفاظ على الحياة الفطرية أبلغ "المواطن" هيئة الحماية الفطرية عبر تويتر في حال كانت لها الرغبة في علاجه وتبنيه في محمياتها.

وفي تفاعل سريع تواصل المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح مع الفيفي بذلك الخصوص.

ونال هذا التصرف استحسان كثير من المتابعين باعتباره سلوكًا إيجابيًّا داعمًا للبيئة والمحافظة عليها.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:19 PM

مواطن يعثر على حيوان "الوشق" ويعالجه.. و"الفطرية" تتفاعل: "سلوكك إيجابي"

أُصيب بكسر ‏بسبب انهيار صخري على قدمه

A A A
محمد المواسي - جازان
1
5,820

نشر مغرّد، يُدعى خالد الفيفي، اليوم قصة سلوك إيجابي، نال إعجابًا وتفاعلاً حكوميًّا. وتمحورت القصة حول العثور على حيوان "الوشق" العربي مصابًا، ومن ثم نقله لموقع آمن حفاظًا عليه، وبهدف إيصاله للجهات المعنية.

وتفصيلاً، عثر المواطن يحيى مرعي في مزرعته بفيفاء على حيوان الوشق مصابًا بكسر في القدم ‏بسبب انهيار صخري على قدمه.

ومن مبدأ الحفاظ على الحياة الفطرية أبلغ "المواطن" هيئة الحماية الفطرية عبر تويتر في حال كانت لها الرغبة في علاجه وتبنيه في محمياتها.

وفي تفاعل سريع تواصل المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح مع الفيفي بذلك الخصوص.

ونال هذا التصرف استحسان كثير من المتابعين باعتباره سلوكًا إيجابيًّا داعمًا للبيئة والمحافظة عليها.

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