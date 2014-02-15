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الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء .. و"السومة " يقيم مأدبة عشاء للفريق

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

من جانب آخر أقام الكابتن عمر السومة، مأدبة عشاء، للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم .

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي ترتيبه التاسع وبرصيد 24 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

جدة الأهلي الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء .. و"السومة " يقيم مأدبة عشاء للفريق
سبق

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

من جانب آخر أقام الكابتن عمر السومة، مأدبة عشاء، للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم .

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي ترتيبه التاسع وبرصيد 24 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:04 PM

الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الفيحاء .. و"السومة " يقيم مأدبة عشاء للفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

من جانب آخر أقام الكابتن عمر السومة، مأدبة عشاء، للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم .

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي ترتيبه التاسع وبرصيد 24 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,982
142 مليون ..

142 مليون ..

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