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روسيا: منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا

تم تحذيرها وطردها إلى المياه الدولية بخليج بطرس قرب بحر اليابان

أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سفينة عسكرية روسية منعت مدمرة بحرية أمريكية من "انتهاك حدودها"، وطردتها من مياه إقليمية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "سكاي نيوز عربية": "منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر"، قرب بحر اليابان شرقي روسيا.

وأوضح البيان أن "سفينة عسكرية روسية رصدت سفينة أمريكية تعمل بشكل غير قانوني في مياه روسيا".

وأضاف أن "السفينة الأمريكية طُردت إلى المياه الدولية بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف".

سفينة عسكرية روسية

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روسيا: منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا
سبق

أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سفينة عسكرية روسية منعت مدمرة بحرية أمريكية من "انتهاك حدودها"، وطردتها من مياه إقليمية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "سكاي نيوز عربية": "منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر"، قرب بحر اليابان شرقي روسيا.

وأوضح البيان أن "سفينة عسكرية روسية رصدت سفينة أمريكية تعمل بشكل غير قانوني في مياه روسيا".

وأضاف أن "السفينة الأمريكية طُردت إلى المياه الدولية بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف".

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:20 PM

روسيا: منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا

تم تحذيرها وطردها إلى المياه الدولية بخليج بطرس قرب بحر اليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سفينة عسكرية روسية منعت مدمرة بحرية أمريكية من "انتهاك حدودها"، وطردتها من مياه إقليمية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "سكاي نيوز عربية": "منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر"، قرب بحر اليابان شرقي روسيا.

وأوضح البيان أن "سفينة عسكرية روسية رصدت سفينة أمريكية تعمل بشكل غير قانوني في مياه روسيا".

وأضاف أن "السفينة الأمريكية طُردت إلى المياه الدولية بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف".

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