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الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا"

كشفت عن الموعد المقرّر لبدء إجراء اختباراته السريرية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.

وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.

وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:01 PM

الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا"

كشفت عن الموعد المقرّر لبدء إجراء اختباراته السريرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,453

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.

وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.

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