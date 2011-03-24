ديوان المحاسبة يعقد اجتماعًا مع ممثلي جهات حكومية

اشتمل على مناقشة الموضوعات التي تهم العمل المشترك

عقد مسؤولو الديوان العام للمحاسبة اليوم, اجتماعًا مع عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات،

والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية, وذلك في مقر الديوان.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات التي تهم العمل المشترك، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته.