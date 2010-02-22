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نظام المدفوعات الفورية: يجري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.. حالياً مخصص لحوالات الأفراد والشركات

‫أكد الحساب الرسمي لنظام المدفوعات الفورية سريع بأن النظام الذي أطلق أمس يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، مبيناً أنه يجري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المغردين عن شمول الرواتب بالنظام وإمكانية صرفها عندما يصادف موعدها عطلة نهاية الأسبوع.

المدفوعات السعودية نظام المدفوعات الفورية البنوك السعودية

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نظام المدفوعات الفورية: يجري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.. حالياً مخصص لحوالات الأفراد والشركات
سبق

‫أكد الحساب الرسمي لنظام المدفوعات الفورية سريع بأن النظام الذي أطلق أمس يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، مبيناً أنه يجري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المغردين عن شمول الرواتب بالنظام وإمكانية صرفها عندما يصادف موعدها عطلة نهاية الأسبوع.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:18 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
10:05 PM

نظام المدفوعات الفورية: يجري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.. حالياً مخصص لحوالات الأفراد والشركات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,115

‫أكد الحساب الرسمي لنظام المدفوعات الفورية سريع بأن النظام الذي أطلق أمس يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، مبيناً أنه يجري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المغردين عن شمول الرواتب بالنظام وإمكانية صرفها عندما يصادف موعدها عطلة نهاية الأسبوع.

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