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"مفقود تندحة ".. كاميرات ترصد وجوده بـ"قحمة عسير" وآخرون شاهدوه بجدة

متغيب منذ أسبوع دون معرفة وجهته.. ومناشدات للمساعدة في البحث عنه

ما زال البحث يتواصل عن مفقود تندحة الشاب سعيد سيار الشهراني، بعد أن رصدته خلال الأيام الماضية كاميرات محلين أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وآخرها يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة- مكة السريع، بعد أن خرج منذ أسبوع من منزله بمحافظة خميس مشيط دون معرفة وجهته.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني: بعد نشر الموضوع قبل ثلاثة أيام تواصل معنا أحد الأشخاص من قراء "سبق" يفيد بمشاهدته في مركز القحمة بمنطقة عسير، وبالفعل توجهنا إلى المركز، ولم نعثر عليه، ودخلنا المحل الذي شُوهد فيه، وبالفعل رأينا الكاميرات وقد رصدته.

وبيّن "الشهراني": توقعنا ذهابه إلى جدة أو مكة، وأثناء سؤال الناس عن مشاهدته توصلنا لإحدى محطات الوقود على طريق مكة- جدة، وبيّن لنا أحد العاملين فيها أنه شاهده بالمحطة، وحين مشاهدة الكاميرات بالفعل تأكدنا للمرة الثانية، وبحثنا في الموقع ولم نجده، داعياً كل من يراه لإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 0595883601، مشيراً إلى أن ابن عمه يعاني اعتلالات نفسية، وهو يرتدي ثوباً (بيج غامق)، ومكشوف الرأس وليس معه أي إثبات.

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"مفقود تندحة ".. كاميرات ترصد وجوده بـ"قحمة عسير" وآخرون شاهدوه بجدة
سبق

ما زال البحث يتواصل عن مفقود تندحة الشاب سعيد سيار الشهراني، بعد أن رصدته خلال الأيام الماضية كاميرات محلين أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وآخرها يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة- مكة السريع، بعد أن خرج منذ أسبوع من منزله بمحافظة خميس مشيط دون معرفة وجهته.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني: بعد نشر الموضوع قبل ثلاثة أيام تواصل معنا أحد الأشخاص من قراء "سبق" يفيد بمشاهدته في مركز القحمة بمنطقة عسير، وبالفعل توجهنا إلى المركز، ولم نعثر عليه، ودخلنا المحل الذي شُوهد فيه، وبالفعل رأينا الكاميرات وقد رصدته.

وبيّن "الشهراني": توقعنا ذهابه إلى جدة أو مكة، وأثناء سؤال الناس عن مشاهدته توصلنا لإحدى محطات الوقود على طريق مكة- جدة، وبيّن لنا أحد العاملين فيها أنه شاهده بالمحطة، وحين مشاهدة الكاميرات بالفعل تأكدنا للمرة الثانية، وبحثنا في الموقع ولم نجده، داعياً كل من يراه لإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 0595883601، مشيراً إلى أن ابن عمه يعاني اعتلالات نفسية، وهو يرتدي ثوباً (بيج غامق)، ومكشوف الرأس وليس معه أي إثبات.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
02:23 PM

"مفقود تندحة ".. كاميرات ترصد وجوده بـ"قحمة عسير" وآخرون شاهدوه بجدة

متغيب منذ أسبوع دون معرفة وجهته.. ومناشدات للمساعدة في البحث عنه

A A A
سعود الدعجاني - خميس مشيط
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5,317

ما زال البحث يتواصل عن مفقود تندحة الشاب سعيد سيار الشهراني، بعد أن رصدته خلال الأيام الماضية كاميرات محلين أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وآخرها يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة- مكة السريع، بعد أن خرج منذ أسبوع من منزله بمحافظة خميس مشيط دون معرفة وجهته.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني: بعد نشر الموضوع قبل ثلاثة أيام تواصل معنا أحد الأشخاص من قراء "سبق" يفيد بمشاهدته في مركز القحمة بمنطقة عسير، وبالفعل توجهنا إلى المركز، ولم نعثر عليه، ودخلنا المحل الذي شُوهد فيه، وبالفعل رأينا الكاميرات وقد رصدته.

وبيّن "الشهراني": توقعنا ذهابه إلى جدة أو مكة، وأثناء سؤال الناس عن مشاهدته توصلنا لإحدى محطات الوقود على طريق مكة- جدة، وبيّن لنا أحد العاملين فيها أنه شاهده بالمحطة، وحين مشاهدة الكاميرات بالفعل تأكدنا للمرة الثانية، وبحثنا في الموقع ولم نجده، داعياً كل من يراه لإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 0595883601، مشيراً إلى أن ابن عمه يعاني اعتلالات نفسية، وهو يرتدي ثوباً (بيج غامق)، ومكشوف الرأس وليس معه أي إثبات.

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