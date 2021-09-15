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البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي

منوهة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة (مفخّخة) تجاه مطار أبها الدولي، في اعتداء ممنهج سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمن وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين الآمنين.

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البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة (مفخّخة) تجاه مطار أبها الدولي، في اعتداء ممنهج سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمن وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين الآمنين.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
09:14 PM

البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي

منوهة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين بشدة قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة (مفخّخة) تجاه مطار أبها الدولي، في اعتداء ممنهج سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمن وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين الآمنين.

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