"الجبير" يستعرض مجمل القضايا مع سفيري ألمانيا وفرنسا لدى المملكة

خلال لقاءين منفصلين بمكتبه بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

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وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



حضر استقبال سفير فرنسا مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، والسكرتير الأول بمكتبه مهند البصراوي.