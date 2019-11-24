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ملتقى "الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030" ينطلق السبت بمكة

تشمل فعالياته 8 جلسات حوارية و4 ورش عمل تطويرية

ينظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في الثالث من شهر ربيع الثاني المقبل، ملتقى الجهات الخيرية بمكة المكرمة تحت شعار "الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030"، وذلك بفندق فوربوينتس بحي النسيم بمكة، وبمشاركة جميع الجهات الخيرية بمكة من جمعيات ولجان التنمية، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد.

وتشمل فعاليات الملتقى ثماني جلسات حوارية وأربع ورش عمل تطويرية، ويشارك في تقديم أوراقها نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري بالمنطقة، كما يضم الملتقى معرضاً يعرض المشاركون فيه منتجاتهم وبرامجهم.

وقال المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نزار فقيها، إن الملتقى يهدف إلى تقديم مبادرات نوعية في التنمية المجتمعية، وتعزيز القناعة بأهمية العمل الخيري وأثره الحيوي في البناء المجتمعي، وإبراز أثر الجهات الخيرية في تحقيق الشراكة المجتمعية في مجالاتها المتنوعة، وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي.

وأضاف "فقيها" أن التسجيل في الملتقى يكون عن طريق الموقع الإلكتروني باللجنة : http://tinyurl.com/u699c3h، أو https://bat7aa.com/Login.aspx.

كما دعا الجهات الراغبة بالمشاركة في المعرض المصاحب إلى سرعة التواصل مع إدارة الملتقى لمحدودية الأركان.

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ملتقى "الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030" ينطلق السبت بمكة
سبق
ينظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في الثالث من شهر ربيع الثاني المقبل، ملتقى الجهات الخيرية بمكة المكرمة تحت شعار "الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030"، وذلك بفندق فوربوينتس بحي النسيم بمكة، وبمشاركة جميع الجهات الخيرية بمكة من جمعيات ولجان التنمية، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد.

وتشمل فعاليات الملتقى ثماني جلسات حوارية وأربع ورش عمل تطويرية، ويشارك في تقديم أوراقها نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري بالمنطقة، كما يضم الملتقى معرضاً يعرض المشاركون فيه منتجاتهم وبرامجهم.

وقال المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نزار فقيها، إن الملتقى يهدف إلى تقديم مبادرات نوعية في التنمية المجتمعية، وتعزيز القناعة بأهمية العمل الخيري وأثره الحيوي في البناء المجتمعي، وإبراز أثر الجهات الخيرية في تحقيق الشراكة المجتمعية في مجالاتها المتنوعة، وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي.

وأضاف "فقيها" أن التسجيل في الملتقى يكون عن طريق الموقع الإلكتروني باللجنة : http://tinyurl.com/u699c3h، أو https://bat7aa.com/Login.aspx.

كما دعا الجهات الراغبة بالمشاركة في المعرض المصاحب إلى سرعة التواصل مع إدارة الملتقى لمحدودية الأركان.
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:36 PM

ملتقى "الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030" ينطلق السبت بمكة

تشمل فعالياته 8 جلسات حوارية و4 ورش عمل تطويرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ينظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في الثالث من شهر ربيع الثاني المقبل، ملتقى الجهات الخيرية بمكة المكرمة تحت شعار "الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030"، وذلك بفندق فوربوينتس بحي النسيم بمكة، وبمشاركة جميع الجهات الخيرية بمكة من جمعيات ولجان التنمية، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد.

وتشمل فعاليات الملتقى ثماني جلسات حوارية وأربع ورش عمل تطويرية، ويشارك في تقديم أوراقها نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري بالمنطقة، كما يضم الملتقى معرضاً يعرض المشاركون فيه منتجاتهم وبرامجهم.

وقال المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نزار فقيها، إن الملتقى يهدف إلى تقديم مبادرات نوعية في التنمية المجتمعية، وتعزيز القناعة بأهمية العمل الخيري وأثره الحيوي في البناء المجتمعي، وإبراز أثر الجهات الخيرية في تحقيق الشراكة المجتمعية في مجالاتها المتنوعة، وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي.

وأضاف "فقيها" أن التسجيل في الملتقى يكون عن طريق الموقع الإلكتروني باللجنة : http://tinyurl.com/u699c3h، أو https://bat7aa.com/Login.aspx.

كما دعا الجهات الراغبة بالمشاركة في المعرض المصاحب إلى سرعة التواصل مع إدارة الملتقى لمحدودية الأركان.

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