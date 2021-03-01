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خفر السواحل الأمريكي ينقذ طيارين تعطل محرك طائرتهما قبالة سواحل هاواي

بعد ساعة من قفزهما من الطائرة على بعد ثمانية أميال من ساحل لاناي

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن إنقاذ مدرب طيران وتلميذه، بعد تعطل محرك طائرتهما وتخليهما عنها، قبالة سواحل هاواي وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك لخفر السواحل، إن "طاقم إنقاذ مروحية تابعة لخفر السواحل من محطة باربرز بوينت الجوية في أواهو، تمكنوا من الوصول إلى الطيارين بعد نحو ساعة من قفزهما من الطائرة على بعد ثمانية أميال من ساحل لاناي، سادس أكبر جزيرة في هاواي".

وقال مسؤولو خفر السواحل إنهم "تلقوا مكالمة نحو الساعة 5:49 مساءً (بحسب التوقيت المحلي)، من مرفق مراقبة الحركة الجوية في مطار دانيال إينوي الدولي، الذي أبلغهم أن طائرة كانت تعاني بسبب مشكلة في المحرك من المحتمل أنها غرقت في مياه المحيط".

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خفر السواحل الأمريكي ينقذ طيارين تعطل محرك طائرتهما قبالة سواحل هاواي
سبق

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن إنقاذ مدرب طيران وتلميذه، بعد تعطل محرك طائرتهما وتخليهما عنها، قبالة سواحل هاواي وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك لخفر السواحل، إن "طاقم إنقاذ مروحية تابعة لخفر السواحل من محطة باربرز بوينت الجوية في أواهو، تمكنوا من الوصول إلى الطيارين بعد نحو ساعة من قفزهما من الطائرة على بعد ثمانية أميال من ساحل لاناي، سادس أكبر جزيرة في هاواي".

وقال مسؤولو خفر السواحل إنهم "تلقوا مكالمة نحو الساعة 5:49 مساءً (بحسب التوقيت المحلي)، من مرفق مراقبة الحركة الجوية في مطار دانيال إينوي الدولي، الذي أبلغهم أن طائرة كانت تعاني بسبب مشكلة في المحرك من المحتمل أنها غرقت في مياه المحيط".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
01:24 AM

خفر السواحل الأمريكي ينقذ طيارين تعطل محرك طائرتهما قبالة سواحل هاواي

بعد ساعة من قفزهما من الطائرة على بعد ثمانية أميال من ساحل لاناي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن خفر السواحل الأمريكي عن إنقاذ مدرب طيران وتلميذه، بعد تعطل محرك طائرتهما وتخليهما عنها، قبالة سواحل هاواي وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك لخفر السواحل، إن "طاقم إنقاذ مروحية تابعة لخفر السواحل من محطة باربرز بوينت الجوية في أواهو، تمكنوا من الوصول إلى الطيارين بعد نحو ساعة من قفزهما من الطائرة على بعد ثمانية أميال من ساحل لاناي، سادس أكبر جزيرة في هاواي".

وقال مسؤولو خفر السواحل إنهم "تلقوا مكالمة نحو الساعة 5:49 مساءً (بحسب التوقيت المحلي)، من مرفق مراقبة الحركة الجوية في مطار دانيال إينوي الدولي، الذي أبلغهم أن طائرة كانت تعاني بسبب مشكلة في المحرك من المحتمل أنها غرقت في مياه المحيط".

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