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"هجري" ينال "الماجستير" بامتياز من "جامعة جنوب أستراليا"

في تخصص القوى الكهربائية

حصل المبتعث موسى هجري على درجة الماجستير في القوى الكهربائية من جامعة جنوب أستراليا بتقدير "ممتاز".

وحاز بحثه الدرجة الأعلى، وقد تطرق فيه إلى كيفية تأثير المركبات الكهربائية باعتبارها (G2V أو V2G) للمساعدة في إدارة انحراف التردد، وموازنة الحمل لشبكة كهرباء جنوب أستراليا في حالة الجزيرة.

وأبدى المشرفون إعجابهم بما توصل له الطالب من نتائج.

من جانبه، قدَّم موسى شكره لوالدَيْه وزوجته على دعمهم له طيلة وجوده في مقر البعثة.

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"هجري" ينال "الماجستير" بامتياز من "جامعة جنوب أستراليا"
سبق

حصل المبتعث موسى هجري على درجة الماجستير في القوى الكهربائية من جامعة جنوب أستراليا بتقدير "ممتاز".

وحاز بحثه الدرجة الأعلى، وقد تطرق فيه إلى كيفية تأثير المركبات الكهربائية باعتبارها (G2V أو V2G) للمساعدة في إدارة انحراف التردد، وموازنة الحمل لشبكة كهرباء جنوب أستراليا في حالة الجزيرة.

وأبدى المشرفون إعجابهم بما توصل له الطالب من نتائج.

من جانبه، قدَّم موسى شكره لوالدَيْه وزوجته على دعمهم له طيلة وجوده في مقر البعثة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
09:24 PM

"هجري" ينال "الماجستير" بامتياز من "جامعة جنوب أستراليا"

في تخصص القوى الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المبتعث موسى هجري على درجة الماجستير في القوى الكهربائية من جامعة جنوب أستراليا بتقدير "ممتاز".

وحاز بحثه الدرجة الأعلى، وقد تطرق فيه إلى كيفية تأثير المركبات الكهربائية باعتبارها (G2V أو V2G) للمساعدة في إدارة انحراف التردد، وموازنة الحمل لشبكة كهرباء جنوب أستراليا في حالة الجزيرة.

وأبدى المشرفون إعجابهم بما توصل له الطالب من نتائج.

من جانبه، قدَّم موسى شكره لوالدَيْه وزوجته على دعمهم له طيلة وجوده في مقر البعثة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

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