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الجزائر.. مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمخزن "مواد تجميل"

وقع في منزل بحيّ سكني بولاية سطيف وانتشر الحريق إلى 3 منازل مجاورة

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح، يوم الثلاثاء، في حريق التهم ثلاثة منازل بولاية سطيف في شرق الجزائر ونجم عن انفجار في مخزن لمواد التجميل، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وتفصيلاً، كشفت حصيلة أولية عن سقوط سبعة قتلى بسبب انفجار غاز في منزل، بينما كتبت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك أن "حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل خزنت فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى ثماني وفيات".

ووقع الانفجار في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق إلى ثلاثة منازل مجاورة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأدى الحريق إلى مصرع ثلاثة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين بجروح، كما أوضحت الحماية المدنية.

وفي سنة 2020، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين، ونجم الحادث يومها عن تضرر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.

الجزائر سطيف مخزن انفجار

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الجزائر.. مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمخزن "مواد تجميل"
سبق

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح، يوم الثلاثاء، في حريق التهم ثلاثة منازل بولاية سطيف في شرق الجزائر ونجم عن انفجار في مخزن لمواد التجميل، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وتفصيلاً، كشفت حصيلة أولية عن سقوط سبعة قتلى بسبب انفجار غاز في منزل، بينما كتبت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك أن "حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل خزنت فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى ثماني وفيات".

ووقع الانفجار في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق إلى ثلاثة منازل مجاورة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأدى الحريق إلى مصرع ثلاثة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين بجروح، كما أوضحت الحماية المدنية.

وفي سنة 2020، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين، ونجم الحادث يومها عن تضرر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:22 PM

الجزائر.. مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمخزن "مواد تجميل"

وقع في منزل بحيّ سكني بولاية سطيف وانتشر الحريق إلى 3 منازل مجاورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح، يوم الثلاثاء، في حريق التهم ثلاثة منازل بولاية سطيف في شرق الجزائر ونجم عن انفجار في مخزن لمواد التجميل، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وتفصيلاً، كشفت حصيلة أولية عن سقوط سبعة قتلى بسبب انفجار غاز في منزل، بينما كتبت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك أن "حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل خزنت فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى ثماني وفيات".

ووقع الانفجار في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق إلى ثلاثة منازل مجاورة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأدى الحريق إلى مصرع ثلاثة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين بجروح، كما أوضحت الحماية المدنية.

وفي سنة 2020، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين، ونجم الحادث يومها عن تضرر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.

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