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دوريات أمن العاصمة المقدسة تضبط إيقاع حجز المركبات في الشرائع

تواجدٌ مكثفٌ وضبط للمخالفات التي تعكر أجواء مرتاديه

أشاد زوار حجز المركبات بالشرائع، بجهود دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، في ضبط إيقاع الحجز، وجعله أكثر أمانًا للأهالي في مكة المكرمة.

رصدت "سبق" جهود دوريات الأمن في حجز الشرائع مساء اليوم الجمعة، بعد أن بدأت مجموعة من الأحصنة والعربات التي تجرها، في الانتشار، والتي تَضرر منها مرتادو الموقع بسبب روائحها الكريهة وقاذوراتها المنتشرة في الموقع ومكان تجمعها.

كما أن من يقوم عليها هدفهم الربح المادي دون مراعاة لاشتراطات الأمن والسلامة، وما قد تُسببه من أضرار وإصابات بليغة؛ لا سيما وأن أغلب من يستخدمها أطفال وبعض النساء، ولا يرتدون الخوذة الواقية في حال السقوط لا قدر الله؛ إذ يشهد الموقع حركة مركبات وممارسين لرياضة المشي.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وأغلقت مدخل الحجز وطوقت الموقع، وأفشلت محاولة عدد من ملاك العربات الهروب من الموقع، ويجري تطبيق اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع مثل هذه الظواهر السلبية والتشوه البصري.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات أمن العاصمة المقدسة تضبط إيقاع حجز المركبات في الشرائع
سبق

أشاد زوار حجز المركبات بالشرائع، بجهود دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، في ضبط إيقاع الحجز، وجعله أكثر أمانًا للأهالي في مكة المكرمة.

رصدت "سبق" جهود دوريات الأمن في حجز الشرائع مساء اليوم الجمعة، بعد أن بدأت مجموعة من الأحصنة والعربات التي تجرها، في الانتشار، والتي تَضرر منها مرتادو الموقع بسبب روائحها الكريهة وقاذوراتها المنتشرة في الموقع ومكان تجمعها.

كما أن من يقوم عليها هدفهم الربح المادي دون مراعاة لاشتراطات الأمن والسلامة، وما قد تُسببه من أضرار وإصابات بليغة؛ لا سيما وأن أغلب من يستخدمها أطفال وبعض النساء، ولا يرتدون الخوذة الواقية في حال السقوط لا قدر الله؛ إذ يشهد الموقع حركة مركبات وممارسين لرياضة المشي.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وأغلقت مدخل الحجز وطوقت الموقع، وأفشلت محاولة عدد من ملاك العربات الهروب من الموقع، ويجري تطبيق اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع مثل هذه الظواهر السلبية والتشوه البصري.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
08:01 PM

دوريات أمن العاصمة المقدسة تضبط إيقاع حجز المركبات في الشرائع

تواجدٌ مكثفٌ وضبط للمخالفات التي تعكر أجواء مرتاديه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,126

أشاد زوار حجز المركبات بالشرائع، بجهود دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، في ضبط إيقاع الحجز، وجعله أكثر أمانًا للأهالي في مكة المكرمة.

رصدت "سبق" جهود دوريات الأمن في حجز الشرائع مساء اليوم الجمعة، بعد أن بدأت مجموعة من الأحصنة والعربات التي تجرها، في الانتشار، والتي تَضرر منها مرتادو الموقع بسبب روائحها الكريهة وقاذوراتها المنتشرة في الموقع ومكان تجمعها.

كما أن من يقوم عليها هدفهم الربح المادي دون مراعاة لاشتراطات الأمن والسلامة، وما قد تُسببه من أضرار وإصابات بليغة؛ لا سيما وأن أغلب من يستخدمها أطفال وبعض النساء، ولا يرتدون الخوذة الواقية في حال السقوط لا قدر الله؛ إذ يشهد الموقع حركة مركبات وممارسين لرياضة المشي.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وأغلقت مدخل الحجز وطوقت الموقع، وأفشلت محاولة عدد من ملاك العربات الهروب من الموقع، ويجري تطبيق اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع مثل هذه الظواهر السلبية والتشوه البصري.

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