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"المسحل" يشكر القيادة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب

بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير "الحاصلين على اللقاح"

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة، وذلك بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير "الحاصلين على اللقاح" لحضور مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه الفلسطيني غدًا.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد المبذول من جانب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي أثمر عن صدور هذا قرار.

وبين رئيس الاتحاد السعودي ثقته باستشعار الجماهير الرياضية أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات للمساهمة على سلامة الجميع والظهور بمظهر حضاري للجماهير في أول ظهور بعد بداية الجائحة للملاعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسحل" يشكر القيادة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة، وذلك بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير "الحاصلين على اللقاح" لحضور مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه الفلسطيني غدًا.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد المبذول من جانب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي أثمر عن صدور هذا قرار.

وبين رئيس الاتحاد السعودي ثقته باستشعار الجماهير الرياضية أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات للمساهمة على سلامة الجميع والظهور بمظهر حضاري للجماهير في أول ظهور بعد بداية الجائحة للملاعب.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
07:24 PM

"المسحل" يشكر القيادة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب

بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير "الحاصلين على اللقاح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة، وذلك بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير "الحاصلين على اللقاح" لحضور مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه الفلسطيني غدًا.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد المبذول من جانب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي أثمر عن صدور هذا قرار.

وبين رئيس الاتحاد السعودي ثقته باستشعار الجماهير الرياضية أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات للمساهمة على سلامة الجميع والظهور بمظهر حضاري للجماهير في أول ظهور بعد بداية الجائحة للملاعب.

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