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الإصابة تغيب "العويس" عن الملاعب لمدة 60 يومًا

داهمته في مباراة الأخضر والصين

بات في حكم المؤكد غياب حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس، عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لـ"الرياضية" تأكد غياب العويس عن الملاعب لمدة شهرين بعد تأكيد الأشعة التي أجراها اليوم الأربعاء، والتي أثبتت وجود قطع في الرباط الجانبي.

وكان "الدولي" العويس قد تعرض للإصابة أمس الثلاثاء في مباراة الأخضر مع الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي كسبها الأخضر 3/ 2 واعتلى صدارة مجموعته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تغيب "العويس" عن الملاعب لمدة 60 يومًا
سبق

بات في حكم المؤكد غياب حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس، عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لـ"الرياضية" تأكد غياب العويس عن الملاعب لمدة شهرين بعد تأكيد الأشعة التي أجراها اليوم الأربعاء، والتي أثبتت وجود قطع في الرباط الجانبي.

وكان "الدولي" العويس قد تعرض للإصابة أمس الثلاثاء في مباراة الأخضر مع الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي كسبها الأخضر 3/ 2 واعتلى صدارة مجموعته.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
06:25 PM

الإصابة تغيب "العويس" عن الملاعب لمدة 60 يومًا

داهمته في مباراة الأخضر والصين

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
5,000

بات في حكم المؤكد غياب حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس، عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لـ"الرياضية" تأكد غياب العويس عن الملاعب لمدة شهرين بعد تأكيد الأشعة التي أجراها اليوم الأربعاء، والتي أثبتت وجود قطع في الرباط الجانبي.

وكان "الدولي" العويس قد تعرض للإصابة أمس الثلاثاء في مباراة الأخضر مع الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي كسبها الأخضر 3/ 2 واعتلى صدارة مجموعته.

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