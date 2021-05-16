وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8202)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3734)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3504)، و منطقة القصيم بـ(1737)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1427)، ومنطقة الجوف بـ(1284)، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ(537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(465)، ومنطقة تبوك بـ(452)، ومنطقة عسير بـ(358)، ومنطقة جازان بـ(116)، ومنطقة نجران بـ(78).

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، (22442) مخالفة، للفترة من 27/ 9/1442هـ حتى 3/ 10/1442هـ.

مخالفات الإجراءات الاحترازية من "كورونا" تبلغ 22,4 ألفًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-16 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، (22442) مخالفة، للفترة من 27/ 9/1442هـ حتى 3/ 10/1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8202)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3734)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3504)، و منطقة القصيم بـ(1737)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1427)، ومنطقة الجوف بـ(1284)، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ(537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(465)، ومنطقة تبوك بـ(452)، ومنطقة عسير بـ(358)، ومنطقة جازان بـ(116)، ومنطقة نجران بـ(78). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 04:17 PM

مخالفات الإجراءات الاحترازية من "كورونا" تبلغ 22,4 ألفًا إحصائية خلال أسبوع واحد





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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، (22442) مخالفة، للفترة من 27/ 9/1442هـ حتى 3/ 10/1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8202)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3734)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3504)، و منطقة القصيم بـ(1737)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1427)، ومنطقة الجوف بـ(1284)، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ(537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(465)، ومنطقة تبوك بـ(452)، ومنطقة عسير بـ(358)، ومنطقة جازان بـ(116)، ومنطقة نجران بـ(78).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.