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"فلكية جدة": الاعتدال الربيعي ونهاية الشتاء... السبت المقبل

الحرارة والإضاءة تتوزعان بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة يوم السبت، 20 مارس 2021 عند الساعة 12:37 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:37 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وسيكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع الذي سيستمر 92 يوماً و17 ساعة و54 دقيقة.

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية على خط الاستواء، وستبدو الشمس في شرق كينيا وكأنها تمر مباشرة فوق الرأس منتقلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى النصف الشمالي.

وأشار "أبوزاهرة" إلى أن الحرارة والإضاءة تتوزعان بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين؛ وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.

وتابع: يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تماماً لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

وأضاف: أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

ولفت إلى أنه يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي.

كما سيلاحظ في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكراً وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

وختم: بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن الاعتدال في شهر مارس يمثل بداية الخريف بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية (جنوب خط الاستواء) بينما يمثل في شهر سبتمبر بداية الربيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": الاعتدال الربيعي ونهاية الشتاء... السبت المقبل
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة يوم السبت، 20 مارس 2021 عند الساعة 12:37 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:37 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وسيكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع الذي سيستمر 92 يوماً و17 ساعة و54 دقيقة.

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية على خط الاستواء، وستبدو الشمس في شرق كينيا وكأنها تمر مباشرة فوق الرأس منتقلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى النصف الشمالي.

وأشار "أبوزاهرة" إلى أن الحرارة والإضاءة تتوزعان بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين؛ وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.

وتابع: يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تماماً لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

وأضاف: أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

ولفت إلى أنه يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي.

كما سيلاحظ في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكراً وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

وختم: بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن الاعتدال في شهر مارس يمثل بداية الخريف بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية (جنوب خط الاستواء) بينما يمثل في شهر سبتمبر بداية الربيع.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
04:17 PM

"فلكية جدة": الاعتدال الربيعي ونهاية الشتاء... السبت المقبل

الحرارة والإضاءة تتوزعان بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة يوم السبت، 20 مارس 2021 عند الساعة 12:37 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:37 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وسيكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع الذي سيستمر 92 يوماً و17 ساعة و54 دقيقة.

وأضاف المهندس "أبوزاهرة" أن أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية على خط الاستواء، وستبدو الشمس في شرق كينيا وكأنها تمر مباشرة فوق الرأس منتقلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى النصف الشمالي.

وأشار "أبوزاهرة" إلى أن الحرارة والإضاءة تتوزعان بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين؛ وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.

وتابع: يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تماماً لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

وأضاف: أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

ولفت إلى أنه يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي.

كما سيلاحظ في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكراً وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

وختم: بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن الاعتدال في شهر مارس يمثل بداية الخريف بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية (جنوب خط الاستواء) بينما يمثل في شهر سبتمبر بداية الربيع.

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