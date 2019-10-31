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أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

الاحتلال اعترف باستهدافها ونفى إصابتها

نقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام لبنانية، أنه جرى إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة النبطية في جنوب لبنان اليوم (الخميس)، دون الخوض في تفاصيل.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا مضادًا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية في اتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيرة قد سقطت الأسبوع الماضي داخل الأراضي اللبنانية، وزعمت إسرائيل أنها كانت تقوم بأعمال روتينية لحماية حدودها.

طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان
سبق

نقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام لبنانية، أنه جرى إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة النبطية في جنوب لبنان اليوم (الخميس)، دون الخوض في تفاصيل.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا مضادًا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية في اتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيرة قد سقطت الأسبوع الماضي داخل الأراضي اللبنانية، وزعمت إسرائيل أنها كانت تقوم بأعمال روتينية لحماية حدودها.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
05:06 PM

أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

الاحتلال اعترف باستهدافها ونفى إصابتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام لبنانية، أنه جرى إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة النبطية في جنوب لبنان اليوم (الخميس)، دون الخوض في تفاصيل.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا مضادًا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية في اتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيرة قد سقطت الأسبوع الماضي داخل الأراضي اللبنانية، وزعمت إسرائيل أنها كانت تقوم بأعمال روتينية لحماية حدودها.

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