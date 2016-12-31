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الملك سلمان للإغاثة يدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

يدل على وحشية قوى التطرف التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء، وذلك أثناء وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم أن هذا العمل الإجرامي يدل على وحشية قوى التطرف والإرهاب التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وإطالة أمد أزمته الإنسانية واستمرار معاناته وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مبينًا أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما أعرب البيان بهذا الصدد عن أسفه البالغ لمقتل وإصابة بعض موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، حيث تزامن تواجدهم وقت وقوع الانفجار الغادر، موضحًا أن ذلك يعكس الأجواء الخطرة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.
وأكد المركز وقوفه مع الشعب اليمني بكافة مكوناته لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك سلمان للإغاثة يدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن
سبق

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء، وذلك أثناء وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم أن هذا العمل الإجرامي يدل على وحشية قوى التطرف والإرهاب التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وإطالة أمد أزمته الإنسانية واستمرار معاناته وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مبينًا أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما أعرب البيان بهذا الصدد عن أسفه البالغ لمقتل وإصابة بعض موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، حيث تزامن تواجدهم وقت وقوع الانفجار الغادر، موضحًا أن ذلك يعكس الأجواء الخطرة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.
وأكد المركز وقوفه مع الشعب اليمني بكافة مكوناته لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
12:59 PM

الملك سلمان للإغاثة يدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

يدل على وحشية قوى التطرف التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن أمس، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء، وذلك أثناء وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم أن هذا العمل الإجرامي يدل على وحشية قوى التطرف والإرهاب التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وإطالة أمد أزمته الإنسانية واستمرار معاناته وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مبينًا أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما أعرب البيان بهذا الصدد عن أسفه البالغ لمقتل وإصابة بعض موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، حيث تزامن تواجدهم وقت وقوع الانفجار الغادر، موضحًا أن ذلك يعكس الأجواء الخطرة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.
وأكد المركز وقوفه مع الشعب اليمني بكافة مكوناته لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية.

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