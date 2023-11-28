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"موارد مكة" تحتفل باليوم السعودي العالمي للتطوع بزراعة 10 آلاف شتلة

تهدف لحماية البيئة والحد من التلوث.. بمشاركة جمعية سفراء التطوع

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم، حملة التشجير لزراعة 10 آلاف شتلة داخل مقرات فروع المنطقة بجميع محافظاتها وبمشاركة جمعية سفراء التطوع وفريق برق التطوعي بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي .

وأنطلق حفل التدشين من مقر فرع الوزارة بمحافظة جدة بحضور مدير عام الادارة العامة للعمل التطوعي بالوزارة مشاعل المبارك ومساعد المدير العام للعمليات نورة الغامدي ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع المنطقة مشعل القرشي ومسؤولي الفرع والمتطوعين والمتطوعات .

وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة والحد من التلوث، وللمشاركة في تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية خضراء"، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء مناطق المملكة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

يشار إلى أن هذه الحملة سوف تستمر بفروع المنطقة بحيث سيتم الزرعة داخل الفروع للأيام القادمة.

اليوم السعودي العالمي للتطوع اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"موارد مكة" تحتفل باليوم السعودي العالمي للتطوع بزراعة 10 آلاف شتلة
سبق

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم، حملة التشجير لزراعة 10 آلاف شتلة داخل مقرات فروع المنطقة بجميع محافظاتها وبمشاركة جمعية سفراء التطوع وفريق برق التطوعي بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي .

وأنطلق حفل التدشين من مقر فرع الوزارة بمحافظة جدة بحضور مدير عام الادارة العامة للعمل التطوعي بالوزارة مشاعل المبارك ومساعد المدير العام للعمليات نورة الغامدي ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع المنطقة مشعل القرشي ومسؤولي الفرع والمتطوعين والمتطوعات .

وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة والحد من التلوث، وللمشاركة في تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية خضراء"، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء مناطق المملكة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

يشار إلى أن هذه الحملة سوف تستمر بفروع المنطقة بحيث سيتم الزرعة داخل الفروع للأيام القادمة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
09:16 PM

"موارد مكة" تحتفل باليوم السعودي العالمي للتطوع بزراعة 10 آلاف شتلة

تهدف لحماية البيئة والحد من التلوث.. بمشاركة جمعية سفراء التطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم، حملة التشجير لزراعة 10 آلاف شتلة داخل مقرات فروع المنطقة بجميع محافظاتها وبمشاركة جمعية سفراء التطوع وفريق برق التطوعي بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي .

وأنطلق حفل التدشين من مقر فرع الوزارة بمحافظة جدة بحضور مدير عام الادارة العامة للعمل التطوعي بالوزارة مشاعل المبارك ومساعد المدير العام للعمليات نورة الغامدي ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع المنطقة مشعل القرشي ومسؤولي الفرع والمتطوعين والمتطوعات .

وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة والحد من التلوث، وللمشاركة في تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية خضراء"، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء مناطق المملكة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

يشار إلى أن هذه الحملة سوف تستمر بفروع المنطقة بحيث سيتم الزرعة داخل الفروع للأيام القادمة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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