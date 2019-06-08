النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. حريق مزارع في دومة الجندل يخمده "المدني" متوعداً هؤلاء

باشرته الفرق صباحاً بعد بلاغ وبـ 3 مواقع .. لا إصابات والتحقيق يتواصل

أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في محافظة دومة الجندل، صباح اليوم، حريق مزارع شبّ في ثلاثة مواقع، فيما شرع المختصون في التحقيقات للوقوف على أسباب الحادثة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغاً صباح هذا اليوم السبت، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع في محافظة دومة الجندل، وبفضلٍ من الله، ثم بفضل الجهود التي بُذلت تمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أيّ إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وأضاف: "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حول أسباب الحادث لتسليمه إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص"، مشيداً بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالبلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، إضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وأكّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. حريق مزارع في دومة الجندل يخمده "المدني" متوعداً هؤلاء
سبق

أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في محافظة دومة الجندل، صباح اليوم، حريق مزارع شبّ في ثلاثة مواقع، فيما شرع المختصون في التحقيقات للوقوف على أسباب الحادثة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغاً صباح هذا اليوم السبت، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع في محافظة دومة الجندل، وبفضلٍ من الله، ثم بفضل الجهود التي بُذلت تمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أيّ إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وأضاف: "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حول أسباب الحادث لتسليمه إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص"، مشيداً بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالبلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، إضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وأكّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
11:07 AM

شاهد .. حريق مزارع في دومة الجندل يخمده "المدني" متوعداً هؤلاء

باشرته الفرق صباحاً بعد بلاغ وبـ 3 مواقع .. لا إصابات والتحقيق يتواصل

A A A
فهد الغبيوي - الجوف
3
1,227

أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في محافظة دومة الجندل، صباح اليوم، حريق مزارع شبّ في ثلاثة مواقع، فيما شرع المختصون في التحقيقات للوقوف على أسباب الحادثة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغاً صباح هذا اليوم السبت، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع في محافظة دومة الجندل، وبفضلٍ من الله، ثم بفضل الجهود التي بُذلت تمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أيّ إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وأضاف: "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حول أسباب الحادث لتسليمه إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص"، مشيداً بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالبلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، إضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وأكّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,215
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,333
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,035

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة