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"ترامب": إجراءات عزلي ستضمن فوزي بفترة رئاسة ثانية

اعتبرها هجومًا على الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع: "إن إجراءات عزلي التي أطلقها الديمقراطيون ستجعلني أحصل على غالبية غاضبة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020". مطبقًا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس، حسبما أوردت قناة "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأضاف "ترامب" أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة: "لم نحظَ يومًا بهذا القدر من الدعم".

واعتبر الرئيس الأمريكي إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب هجومًا على الديمقراطية نفسها.

وتفيد آخر استطلاعات للرأي بحصوله على دعم 40،9 في المئة من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وهذا التجمع الأول لــ"ترامب" منذ أن صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لأول مرة على المُضي في إجراءات عزله.

ترامب دونالد ترامب عزل ترامب الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": إجراءات عزلي ستضمن فوزي بفترة رئاسة ثانية
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع: "إن إجراءات عزلي التي أطلقها الديمقراطيون ستجعلني أحصل على غالبية غاضبة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020". مطبقًا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس، حسبما أوردت قناة "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأضاف "ترامب" أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة: "لم نحظَ يومًا بهذا القدر من الدعم".

واعتبر الرئيس الأمريكي إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب هجومًا على الديمقراطية نفسها.

وتفيد آخر استطلاعات للرأي بحصوله على دعم 40،9 في المئة من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وهذا التجمع الأول لــ"ترامب" منذ أن صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لأول مرة على المُضي في إجراءات عزله.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
08:50 PM

"ترامب": إجراءات عزلي ستضمن فوزي بفترة رئاسة ثانية

اعتبرها هجومًا على الديمقراطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع: "إن إجراءات عزلي التي أطلقها الديمقراطيون ستجعلني أحصل على غالبية غاضبة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020". مطبقًا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس، حسبما أوردت قناة "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأضاف "ترامب" أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة: "لم نحظَ يومًا بهذا القدر من الدعم".

واعتبر الرئيس الأمريكي إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب هجومًا على الديمقراطية نفسها.

وتفيد آخر استطلاعات للرأي بحصوله على دعم 40،9 في المئة من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وهذا التجمع الأول لــ"ترامب" منذ أن صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لأول مرة على المُضي في إجراءات عزله.

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