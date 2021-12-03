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30 ألف م2 من الترفيه التراثي.. "عبق الماضي" يتهيأ للانطلاق بالرياض

مهرجان يستمر شهراً ويلبي أذواق الزوار بمختلف الفئات.. تسوق وفعاليات

ينطلق، مساء الأحد المقبل، مهرجان عبق الماضي في نسخته الثالثة، بحي حطين شمال مدينة الرياض، على مساحة تقدر بـ ٣٠ ألف متر مربع ويستمر شهراً كاملاً، ويعد المهرجان الترفيهي التراثي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض، حيث سيلبي كافة الأذواق لجميع الزوار بمختلف الفئات العمرية، بتنوع وجودة المنتجات والخدمات المعروضة، والفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تجمع بين التسوق والترفيه بطابع الماضي الجميل.

وبين المشرف العام على المهرجان عبدالله بن سالم القحطاني، انتهاء الاستعدادات واكتمال جميع أركان المهرجان، وحرص الإدارة على التنوع التراثي الذي انفرد به هذا العام، واهتمامهم بأدق التفاصيل ليظهر بصورة تليق بالزوار الكرام، وقد روعي فيه ملاءمة جميع المداخل والشوارع الداخلية لعربات ذوي الإعاقة وبطابعٍ تراثي جميل، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار.

يأتي مهرجان عبق الماضي هذا العام بثوب جديد وتغيير في المساحات الداخلية وتنظيم واتساع أكبر للشوارع وإبراز اللوحات الإرشادية، ويقدم المسرح فعاليات يومية، كما أن إدارة المهرجان وفرت مركزاً إعلامياً متخصصًا للتواصل مع كافة الجهات الحكومية والإعلامية لترتيب وتنسيق الزيارات للمهرجان، علماً بأنه يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة ليلاً.

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30 ألف م2 من الترفيه التراثي.. "عبق الماضي" يتهيأ للانطلاق بالرياض
سبق

ينطلق، مساء الأحد المقبل، مهرجان عبق الماضي في نسخته الثالثة، بحي حطين شمال مدينة الرياض، على مساحة تقدر بـ ٣٠ ألف متر مربع ويستمر شهراً كاملاً، ويعد المهرجان الترفيهي التراثي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض، حيث سيلبي كافة الأذواق لجميع الزوار بمختلف الفئات العمرية، بتنوع وجودة المنتجات والخدمات المعروضة، والفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تجمع بين التسوق والترفيه بطابع الماضي الجميل.

وبين المشرف العام على المهرجان عبدالله بن سالم القحطاني، انتهاء الاستعدادات واكتمال جميع أركان المهرجان، وحرص الإدارة على التنوع التراثي الذي انفرد به هذا العام، واهتمامهم بأدق التفاصيل ليظهر بصورة تليق بالزوار الكرام، وقد روعي فيه ملاءمة جميع المداخل والشوارع الداخلية لعربات ذوي الإعاقة وبطابعٍ تراثي جميل، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار.

يأتي مهرجان عبق الماضي هذا العام بثوب جديد وتغيير في المساحات الداخلية وتنظيم واتساع أكبر للشوارع وإبراز اللوحات الإرشادية، ويقدم المسرح فعاليات يومية، كما أن إدارة المهرجان وفرت مركزاً إعلامياً متخصصًا للتواصل مع كافة الجهات الحكومية والإعلامية لترتيب وتنسيق الزيارات للمهرجان، علماً بأنه يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة ليلاً.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
07:52 PM

30 ألف م2 من الترفيه التراثي.. "عبق الماضي" يتهيأ للانطلاق بالرياض

مهرجان يستمر شهراً ويلبي أذواق الزوار بمختلف الفئات.. تسوق وفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق، مساء الأحد المقبل، مهرجان عبق الماضي في نسخته الثالثة، بحي حطين شمال مدينة الرياض، على مساحة تقدر بـ ٣٠ ألف متر مربع ويستمر شهراً كاملاً، ويعد المهرجان الترفيهي التراثي الأكبر من نوعه في مدينة الرياض، حيث سيلبي كافة الأذواق لجميع الزوار بمختلف الفئات العمرية، بتنوع وجودة المنتجات والخدمات المعروضة، والفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تجمع بين التسوق والترفيه بطابع الماضي الجميل.

وبين المشرف العام على المهرجان عبدالله بن سالم القحطاني، انتهاء الاستعدادات واكتمال جميع أركان المهرجان، وحرص الإدارة على التنوع التراثي الذي انفرد به هذا العام، واهتمامهم بأدق التفاصيل ليظهر بصورة تليق بالزوار الكرام، وقد روعي فيه ملاءمة جميع المداخل والشوارع الداخلية لعربات ذوي الإعاقة وبطابعٍ تراثي جميل، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار.

يأتي مهرجان عبق الماضي هذا العام بثوب جديد وتغيير في المساحات الداخلية وتنظيم واتساع أكبر للشوارع وإبراز اللوحات الإرشادية، ويقدم المسرح فعاليات يومية، كما أن إدارة المهرجان وفرت مركزاً إعلامياً متخصصًا للتواصل مع كافة الجهات الحكومية والإعلامية لترتيب وتنسيق الزيارات للمهرجان، علماً بأنه يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة ليلاً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,111
201,250 سيارة ..

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