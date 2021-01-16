"أمانات مكة وجدة والطائف" تبدأ تنفيذ مبادرة "مقهى القراءة"

50 من الكتب الأدبية والثقافية والتنمية البشرية.. ملتقى مكة الثقافي

بدأت أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف، تنفيذ مبادرة "مقهى القراءة" في المقاهي المتوسطة والكبيرة بالمنطقة، بتهيئة أركان للقراءة داخل المقاهي في محافظات منطقة مكة المكرمة، ضِمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخاصة في دورته الرابعة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

ويأتي تنفيذ المبادرة؛ بهدف تعزيز الاهتمام بالقراءة؛ ليصبح المجتمعُ قارئًا ومطلعًا؛ تماشيًا مع موضوع ملتقى مكة الثقافي لهذا العام "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

ووفقًا للمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعود؛ فإن أمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف، بدأت في التعميم على المقاهي المتوسطة والكبيرة في المحافظات؛ لحثّها على تنفيذ هذه المبادرة من خلال توفير أركان للقراءة في هذه المقاهي؛ مشيرًا إلى أن المقاهي -وبمتابعة دقيقة من الأمانات لمواضيع وعناوين الكتب- ستوفر ما لا يقل عن 50 كتابًا من الكتب الأدبية والثقافية والتنمية البشرية؛ والتي تبني مهارات القراءة المؤثرة، وتعزز من استخدامات اللغة العربية.

وترمي المبادرة إلى تثقيف المجتمع نحو القراءة والاهتمام بها في أماكن الترفيه كبيئات داعمة وجاذبة للمعرفة والثقافة، إضافة إلى إحداث حراك ثقافي نحو قراءة فاعلة لمجتمع منطقة مكة المكرمة؛ لتكون نموذجًا لمناطق المملكة في التوسع المعرفي.