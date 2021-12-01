صحة الرياض تُنفّذ 14390 جولة تفتيشية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

شملت المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات

نفّذت صحة الرياض 14390 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 1 حتى 30 / 11 / 2021م.

جاء ذلك بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشملت الجولات "371" زيارة للمستشفيات، و"1435" للمراكز الحكومية و"6239" للمجمعات الطبية، إضافة إلى "6345" للصيدليات.