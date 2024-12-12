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الطالب "الفقيه" يحقق المركز الأول بمسابقة اللغة العربية بتعليم جدة

على مستوى المدارس الابتدائية.. وقائد ووكيل مدرسته يباركان إنجازه

حقق الطالب "عمر عبدالعزيز الفقيه" المركز الأول على مستوى تعليم جدة للبنين، في مسابقة اللغة العربية قسم التهجئة، وذلك بعدما اجتاز التصفيات الأولية على مستوى مكتب الصفا التابع لتعليم جدة، حيث تأهل للتصفيات النهائية على مستوى مدارس جدة القسم الابتدائي وحقق المركز الأول.

ومن ناحية أخرى، بارك قائد ابتدائية الساحل سعد بن محمد الجريسي وقدم التهنئة للطالب الفقيه، بهذا الإنجاز الذي حققه ولتميزه الدائم ومشاركته بفعالية في جميع الأنشطة.

وقال قائد المدرسة: "إن هذا الإنجاز هو نتاج مجهود منظومة عمل متكاملة بداية من الطالب مرورًا بالأسرة والمدرسة حيث تكللت ولله الحمد بالنجاح والتفوق".

ولفت وكيل المدرسة محمد الثبيتي إلى أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب على طالب متفوق مثل عمر قائلاً: "منذ بداية المسابقة وأنا لدي ثقة كبيرة بأن الابن عمر سيحقق مركزًا متقدمًا جدًا خصوصًا بعدما وجد الدعم الكامل من البيت والمدرسة".

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الطالب "الفقيه" يحقق المركز الأول بمسابقة اللغة العربية بتعليم جدة
سبق

حقق الطالب "عمر عبدالعزيز الفقيه" المركز الأول على مستوى تعليم جدة للبنين، في مسابقة اللغة العربية قسم التهجئة، وذلك بعدما اجتاز التصفيات الأولية على مستوى مكتب الصفا التابع لتعليم جدة، حيث تأهل للتصفيات النهائية على مستوى مدارس جدة القسم الابتدائي وحقق المركز الأول.

ومن ناحية أخرى، بارك قائد ابتدائية الساحل سعد بن محمد الجريسي وقدم التهنئة للطالب الفقيه، بهذا الإنجاز الذي حققه ولتميزه الدائم ومشاركته بفعالية في جميع الأنشطة.

وقال قائد المدرسة: "إن هذا الإنجاز هو نتاج مجهود منظومة عمل متكاملة بداية من الطالب مرورًا بالأسرة والمدرسة حيث تكللت ولله الحمد بالنجاح والتفوق".

ولفت وكيل المدرسة محمد الثبيتي إلى أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب على طالب متفوق مثل عمر قائلاً: "منذ بداية المسابقة وأنا لدي ثقة كبيرة بأن الابن عمر سيحقق مركزًا متقدمًا جدًا خصوصًا بعدما وجد الدعم الكامل من البيت والمدرسة".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:44 AM

الطالب "الفقيه" يحقق المركز الأول بمسابقة اللغة العربية بتعليم جدة

على مستوى المدارس الابتدائية.. وقائد ووكيل مدرسته يباركان إنجازه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حقق الطالب "عمر عبدالعزيز الفقيه" المركز الأول على مستوى تعليم جدة للبنين، في مسابقة اللغة العربية قسم التهجئة، وذلك بعدما اجتاز التصفيات الأولية على مستوى مكتب الصفا التابع لتعليم جدة، حيث تأهل للتصفيات النهائية على مستوى مدارس جدة القسم الابتدائي وحقق المركز الأول.

ومن ناحية أخرى، بارك قائد ابتدائية الساحل سعد بن محمد الجريسي وقدم التهنئة للطالب الفقيه، بهذا الإنجاز الذي حققه ولتميزه الدائم ومشاركته بفعالية في جميع الأنشطة.

وقال قائد المدرسة: "إن هذا الإنجاز هو نتاج مجهود منظومة عمل متكاملة بداية من الطالب مرورًا بالأسرة والمدرسة حيث تكللت ولله الحمد بالنجاح والتفوق".

ولفت وكيل المدرسة محمد الثبيتي إلى أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب على طالب متفوق مثل عمر قائلاً: "منذ بداية المسابقة وأنا لدي ثقة كبيرة بأن الابن عمر سيحقق مركزًا متقدمًا جدًا خصوصًا بعدما وجد الدعم الكامل من البيت والمدرسة".

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