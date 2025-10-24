"الجبير" عن وزير الخارجية الجديد: نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية

قال: أرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها الكبير للأسرة الدبلوماسية

علّق وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير على تعيين وزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان، خلفاً لإبراهيم العساف، حيث هنأ "الجبير" عبر حسابه على "تويتر" الأمير فيصل، مشيداً بسياسة المملكة ودعمها، واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية.

وقال "الجبير" في تغريدته: أهنئ أخي وزميلي العزيز سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للخارجية، وسموه نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية، وأرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية التي نشرف جميعاً بالانتساب لها.

وكان قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيراً للخارجية، بدلاً من إبراهيم العساف الذي تم تعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.