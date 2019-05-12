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مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر

للإعلان عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.
وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".

الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.
وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:02 PM

مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر

للإعلان عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أنه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقرراً في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم، إقامته بمؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.
وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتاً إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".

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