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في جولة " قمة العشرين".. "الباطن" يصعق "الرائد" ويحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة

الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" للمحترفين

نجح فريق الباطن في تحقيق أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوزه على الرائد .

وانتهت المباراة التي جمعت الرائد بالباطن بفوز الأخير بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة، المسماة بجولة "قمة العشرين".

وكان الرائد هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه كريم البركاوي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف الباطن فابيو أبرو لفريقه في الدقيقة 39 .

اللاعب فهد هدل رفض أن تنتهي المباراة بالتعادل، حيث نجح في تسجيل هدف قاتل لفريقه الباطن في الدقيقة 81 ليحصد الباطن أول ثلاث نقاط في المسابقة، فيما يبقى الرائد عند رصيده السابق 4 نقاط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في جولة " قمة العشرين".. "الباطن" يصعق "الرائد" ويحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة
سبق

نجح فريق الباطن في تحقيق أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوزه على الرائد .

وانتهت المباراة التي جمعت الرائد بالباطن بفوز الأخير بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة، المسماة بجولة "قمة العشرين".

وكان الرائد هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه كريم البركاوي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف الباطن فابيو أبرو لفريقه في الدقيقة 39 .

اللاعب فهد هدل رفض أن تنتهي المباراة بالتعادل، حيث نجح في تسجيل هدف قاتل لفريقه الباطن في الدقيقة 81 ليحصد الباطن أول ثلاث نقاط في المسابقة، فيما يبقى الرائد عند رصيده السابق 4 نقاط .

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
07:55 PM

في جولة " قمة العشرين".. "الباطن" يصعق "الرائد" ويحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة

الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" للمحترفين

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محمد السيّد - الرياض
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نجح فريق الباطن في تحقيق أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوزه على الرائد .

وانتهت المباراة التي جمعت الرائد بالباطن بفوز الأخير بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة، المسماة بجولة "قمة العشرين".

وكان الرائد هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه كريم البركاوي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف الباطن فابيو أبرو لفريقه في الدقيقة 39 .

اللاعب فهد هدل رفض أن تنتهي المباراة بالتعادل، حيث نجح في تسجيل هدف قاتل لفريقه الباطن في الدقيقة 81 ليحصد الباطن أول ثلاث نقاط في المسابقة، فيما يبقى الرائد عند رصيده السابق 4 نقاط .

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