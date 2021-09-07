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واشنطن.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بإطلاق نار في ولاية كانساس

الحادث وقع في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وبحسب تلفزيون "إن بي سي" نقلًا عن السلطات المحلية: وقع إطلاق النار صباح اليوم الثلاثاء.

ويرجح المحققون أن رجلًا طرد من الملهى بسبب سلوكه، لكنه عاد بمسدس وفتح النار على رواد النادي "الملهى" وهرب من مسرح الجريمة.

وبحسب المصادر: فإن اثنين من الضحايا في حالة حرجة، وتم نقل الجميع إلى المستشفى.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن المشتبه به.

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واشنطن.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بإطلاق نار في ولاية كانساس
سبق

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وبحسب تلفزيون "إن بي سي" نقلًا عن السلطات المحلية: وقع إطلاق النار صباح اليوم الثلاثاء.

ويرجح المحققون أن رجلًا طرد من الملهى بسبب سلوكه، لكنه عاد بمسدس وفتح النار على رواد النادي "الملهى" وهرب من مسرح الجريمة.

وبحسب المصادر: فإن اثنين من الضحايا في حالة حرجة، وتم نقل الجميع إلى المستشفى.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن المشتبه به.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
06:19 PM

واشنطن.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بإطلاق نار في ولاية كانساس

الحادث وقع في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل شخص وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وبحسب تلفزيون "إن بي سي" نقلًا عن السلطات المحلية: وقع إطلاق النار صباح اليوم الثلاثاء.

ويرجح المحققون أن رجلًا طرد من الملهى بسبب سلوكه، لكنه عاد بمسدس وفتح النار على رواد النادي "الملهى" وهرب من مسرح الجريمة.

وبحسب المصادر: فإن اثنين من الضحايا في حالة حرجة، وتم نقل الجميع إلى المستشفى.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن المشتبه به.

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