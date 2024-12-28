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التسجيلات التي كشفها متحدث "التحالف" أبانت الطموح الخطير للإرهابيين من حزب الله في اليمن

باحث وأكاديمي: السعودية موقفها واضح منذ التأسيس من الإرهاب

أكد الأكاديمي والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الأستاذ الدكتور نايف الوقاع، أن التسجيلات التي عرضها متحدث التحالف، العميد تركي المالكي، كشفت الوجه القبيح للإرهاب الذي تمارسه إيران وحزب الله في اليمن، وتُصدِّره للمملكة عبر المسيَّرات والصواريخ الباليستية.

وقال "الوقاع" خلال حلقة أمس ببرنامج "أحداث" عبر شاشات سعودي 24: "إن المملكة العربية السعودية موقفها واضح منذ التأسيس إلى هذه اللحظة. إن الإرهاب واستهداف الآمنين وترويعهم يتنافى تنافيًا جذريًّا مع عقيدة السعودية".

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التسجيلات التي كشفها متحدث "التحالف" أبانت الطموح الخطير للإرهابيين من حزب الله في اليمن
سبق

أكد الأكاديمي والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الأستاذ الدكتور نايف الوقاع، أن التسجيلات التي عرضها متحدث التحالف، العميد تركي المالكي، كشفت الوجه القبيح للإرهاب الذي تمارسه إيران وحزب الله في اليمن، وتُصدِّره للمملكة عبر المسيَّرات والصواريخ الباليستية.

وقال "الوقاع" خلال حلقة أمس ببرنامج "أحداث" عبر شاشات سعودي 24: "إن المملكة العربية السعودية موقفها واضح منذ التأسيس إلى هذه اللحظة. إن الإرهاب واستهداف الآمنين وترويعهم يتنافى تنافيًا جذريًّا مع عقيدة السعودية".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:02 AM

التسجيلات التي كشفها متحدث "التحالف" أبانت الطموح الخطير للإرهابيين من حزب الله في اليمن

باحث وأكاديمي: السعودية موقفها واضح منذ التأسيس من الإرهاب

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عبدالله العنزي - الرياض
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2,246

أكد الأكاديمي والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الأستاذ الدكتور نايف الوقاع، أن التسجيلات التي عرضها متحدث التحالف، العميد تركي المالكي، كشفت الوجه القبيح للإرهاب الذي تمارسه إيران وحزب الله في اليمن، وتُصدِّره للمملكة عبر المسيَّرات والصواريخ الباليستية.

وقال "الوقاع" خلال حلقة أمس ببرنامج "أحداث" عبر شاشات سعودي 24: "إن المملكة العربية السعودية موقفها واضح منذ التأسيس إلى هذه اللحظة. إن الإرهاب واستهداف الآمنين وترويعهم يتنافى تنافيًا جذريًّا مع عقيدة السعودية".

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