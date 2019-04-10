إيفاد المعلم "الحنيني" إلى جاكرتا للعمل في أكاديمية الحرمين

صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه.
صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه.
صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه.
صدر قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي بإيفاد المعلم سعود بن جزاء الحنيني للعمل في أكاديمية الحرمين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وعبّر "الحنيني" عن اعتزازه بالثقة، متأملاً أن يمثل وطنه ودينه ومليكه خير تمثيل وعلى أكمل وجه.