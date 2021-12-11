الاتحاد يتعادل مع الجزيرة الإماراتي .. في ختام معسكره بدبي

خيّم التعادل الإيجابي (2-2) على مواجهة فريق الاتحاد مع نظيره الجزيرة الإماراتي والتي أُقيمت مساء اليوم السبت في ثالث وديات الفريق بملعب نادي الضباط والتي اختتم بها معسكره الإعدادي في دبي ضمن تحضيراته خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق رومارينهو في الدقيقة (32) وعزز حمدان الشمراني تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة (34) وقلص الجزيرة الإماراتي الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة (37) وتعادل في الدقيقة (60).