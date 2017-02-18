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سفارة المملكة في هولندا تحذّر من عاصفة هوائية شديدة الخطورة

السلطات المحلية طالبت بتقليل الحركة.. وعدم الخروج من المنازل

حذّرت السفارة السعودية لدى هولندا، المواطنين السعوديين، من عاصفة هوائية شديدة عالية الخطورة، يتوقع أن تضرب اليوم الجمعة جميع أنحاء هولندا.

وأوصت السفارة السعودية جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، والتقليل من التحركات أثناء العاصفة، بعد أن أصدرت السلطات الجوية الهولندية تحذيراً بشأن العاصفة وتمّ تطبيق الرمز البرتقالي، كما سيتم بعد ظهر اليوم تطبيق اللون الرمز الأحمر "درجة عالية خطورة".

وقال معهد الأرصاد الجوية الهولندي، إنه من المتوقّع أن تضرب العاصفة هولندا بعد ظهر الجمعة، مصحوبة برياح تصل سرعتها الى 130 كيلومتراً في الساعة، داعياً الجميع في مختلف أنحاء البلاد، إلى البقاء في المنازل.

وتقرّر إلغاء جميع المدارس والجامعات والإدارات الحكومية والتقليل من عدد المواصلات العامة، الى جانب قيام عديد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات من وإلى هولندا.

سفارة المملكة العربية السعودية هولندا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في هولندا تحذّر من عاصفة هوائية شديدة الخطورة
سبق

حذّرت السفارة السعودية لدى هولندا، المواطنين السعوديين، من عاصفة هوائية شديدة عالية الخطورة، يتوقع أن تضرب اليوم الجمعة جميع أنحاء هولندا.

وأوصت السفارة السعودية جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، والتقليل من التحركات أثناء العاصفة، بعد أن أصدرت السلطات الجوية الهولندية تحذيراً بشأن العاصفة وتمّ تطبيق الرمز البرتقالي، كما سيتم بعد ظهر اليوم تطبيق اللون الرمز الأحمر "درجة عالية خطورة".

وقال معهد الأرصاد الجوية الهولندي، إنه من المتوقّع أن تضرب العاصفة هولندا بعد ظهر الجمعة، مصحوبة برياح تصل سرعتها الى 130 كيلومتراً في الساعة، داعياً الجميع في مختلف أنحاء البلاد، إلى البقاء في المنازل.

وتقرّر إلغاء جميع المدارس والجامعات والإدارات الحكومية والتقليل من عدد المواصلات العامة، الى جانب قيام عديد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات من وإلى هولندا.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
01:10 PM

سفارة المملكة في هولندا تحذّر من عاصفة هوائية شديدة الخطورة

السلطات المحلية طالبت بتقليل الحركة.. وعدم الخروج من المنازل

A A A
خالد علي - الرياض
5
1,018

حذّرت السفارة السعودية لدى هولندا، المواطنين السعوديين، من عاصفة هوائية شديدة عالية الخطورة، يتوقع أن تضرب اليوم الجمعة جميع أنحاء هولندا.

وأوصت السفارة السعودية جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، والتقليل من التحركات أثناء العاصفة، بعد أن أصدرت السلطات الجوية الهولندية تحذيراً بشأن العاصفة وتمّ تطبيق الرمز البرتقالي، كما سيتم بعد ظهر اليوم تطبيق اللون الرمز الأحمر "درجة عالية خطورة".

وقال معهد الأرصاد الجوية الهولندي، إنه من المتوقّع أن تضرب العاصفة هولندا بعد ظهر الجمعة، مصحوبة برياح تصل سرعتها الى 130 كيلومتراً في الساعة، داعياً الجميع في مختلف أنحاء البلاد، إلى البقاء في المنازل.

وتقرّر إلغاء جميع المدارس والجامعات والإدارات الحكومية والتقليل من عدد المواصلات العامة، الى جانب قيام عديد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات من وإلى هولندا.

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