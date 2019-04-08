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فقدان "فتاة لبن" يخطف القلوب .. البحث بالشوارع والظروف غامضة

خرجت لإلقاء القمامة وتعاني صرعاً .. وسم يقفز وعشرات التدوينات تدعم

شهدت شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً كبيراً مع ما نشرته "سبق"، أمس، عن فقدان فتاة بحي لبن بالرياض، وقام أكثر من ٥٠ شاباً بالتطوع والبحث في الشوارع لتقفي أثر الفتاة التي فُقدت في ظروفٍ غامضة أمس الأول بعد خروجها لإلقاء القمامة.

الفتاة عمرها قرابة "١٥ عاماً"، وتعاني الصرع، وحسب معلومات أدلت بها شقيقتها لـ "سبق"، فقد خرجت وهي ترتدي عباءة وحذاءً أبيض وسط تحركات أمنية للبحث عنها.

وفي وسم #فتاة_مفقودة_في_لبن كُتبت عشرات التدوينات تعاطفاً مع الموقف، وقفز الوسم إلى قائمة الهاشتاقات النشطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فقدان "فتاة لبن" يخطف القلوب .. البحث بالشوارع والظروف غامضة
سبق

شهدت شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً كبيراً مع ما نشرته "سبق"، أمس، عن فقدان فتاة بحي لبن بالرياض، وقام أكثر من ٥٠ شاباً بالتطوع والبحث في الشوارع لتقفي أثر الفتاة التي فُقدت في ظروفٍ غامضة أمس الأول بعد خروجها لإلقاء القمامة.

الفتاة عمرها قرابة "١٥ عاماً"، وتعاني الصرع، وحسب معلومات أدلت بها شقيقتها لـ "سبق"، فقد خرجت وهي ترتدي عباءة وحذاءً أبيض وسط تحركات أمنية للبحث عنها.

وفي وسم #فتاة_مفقودة_في_لبن كُتبت عشرات التدوينات تعاطفاً مع الموقف، وقفز الوسم إلى قائمة الهاشتاقات النشطة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:18 AM

فقدان "فتاة لبن" يخطف القلوب .. البحث بالشوارع والظروف غامضة

خرجت لإلقاء القمامة وتعاني صرعاً .. وسم يقفز وعشرات التدوينات تدعم

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بدر العتيبي - الرياض
5
11,853

شهدت شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً كبيراً مع ما نشرته "سبق"، أمس، عن فقدان فتاة بحي لبن بالرياض، وقام أكثر من ٥٠ شاباً بالتطوع والبحث في الشوارع لتقفي أثر الفتاة التي فُقدت في ظروفٍ غامضة أمس الأول بعد خروجها لإلقاء القمامة.

الفتاة عمرها قرابة "١٥ عاماً"، وتعاني الصرع، وحسب معلومات أدلت بها شقيقتها لـ "سبق"، فقد خرجت وهي ترتدي عباءة وحذاءً أبيض وسط تحركات أمنية للبحث عنها.

وفي وسم #فتاة_مفقودة_في_لبن كُتبت عشرات التدوينات تعاطفاً مع الموقف، وقفز الوسم إلى قائمة الهاشتاقات النشطة.

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