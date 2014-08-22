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"الأمن البيئي" تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم بصيد ظبي الريم

عُثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية في منطقة مكة المكرمة (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بعد دخولهم المحمية وصيد كائن فطري (ظبي الريم).
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عُثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى الكائن الذي تم صيده، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة صيد كائن (ظبي الريم) 25 ألف ريال "للكائن الواحد" وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم بصيد ظبي الريم
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية في منطقة مكة المكرمة (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بعد دخولهم المحمية وصيد كائن فطري (ظبي الريم).
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عُثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى الكائن الذي تم صيده، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة صيد كائن (ظبي الريم) 25 ألف ريال "للكائن الواحد" وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
02:28 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهم بصيد ظبي الريم

عُثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية في منطقة مكة المكرمة (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بعد دخولهم المحمية وصيد كائن فطري (ظبي الريم).
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عُثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى الكائن الذي تم صيده، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة صيد كائن (ظبي الريم) 25 ألف ريال "للكائن الواحد" وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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