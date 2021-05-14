طقس ثاني أيام العيد.. أمطار على المرتفعات وغبار بهذه المناطق

تقرير الأرصاد: حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية

تَوقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، إضافة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (القصيم، الرياض، حائل، الشرقية)، كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.