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الرئيس الجزائري يصل الرياض

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس الجمهورية الجزائرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الجزائري يصل الرياض
سبق

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:58 PM

الرئيس الجزائري يصل الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,866

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.

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