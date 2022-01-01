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الأمطار تسقط عمود كهرباء بمكة.. ولا إصابات

تسبب بانقطاع للتيار واستقر بجانب شارع عام

تباشر فرق شركة الكهرباء بمكة المكرمة، الآن، حادثة سقوط عمود كهربائي بمخططات الراشيدية بالتحديد بجانب طريق المغمس - عرفة، دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

وبحسب المعلومات؛ فقد سقط العمود من جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم، فيما لم يصادف أثناء سقوطه مرور سيارات - ولله الحمد- حيث وقع بجانب الطريق العام، وأغلق جزءًا من الطريق الفرعي.

ولا تزال الفرق الفنية تواصل إصلاح الخلل، وإيصال أسلاك التيار الكهربائي، وترحيل العمود الساقط؛ لإعادة التيار لبعض الأحياء والمواقع التجارية الواقعة شرقي طريق المغمس التي تأثرت من انقطاع الكهرباء.

ومن المتوقع إعادة التيار الكهربائي للأحياء المتضررة في غضون ساعة إلى ساعتين وفقًا للمعلومات، وباشرت الجهات المختصة الموقع على الفور، فيما تمكن رجال المرور من تحرير الحركة المرورية في الشارع العام دون تعطيل في حركة السير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمطار تسقط عمود كهرباء بمكة.. ولا إصابات
سبق

تباشر فرق شركة الكهرباء بمكة المكرمة، الآن، حادثة سقوط عمود كهربائي بمخططات الراشيدية بالتحديد بجانب طريق المغمس - عرفة، دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

وبحسب المعلومات؛ فقد سقط العمود من جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم، فيما لم يصادف أثناء سقوطه مرور سيارات - ولله الحمد- حيث وقع بجانب الطريق العام، وأغلق جزءًا من الطريق الفرعي.

ولا تزال الفرق الفنية تواصل إصلاح الخلل، وإيصال أسلاك التيار الكهربائي، وترحيل العمود الساقط؛ لإعادة التيار لبعض الأحياء والمواقع التجارية الواقعة شرقي طريق المغمس التي تأثرت من انقطاع الكهرباء.

ومن المتوقع إعادة التيار الكهربائي للأحياء المتضررة في غضون ساعة إلى ساعتين وفقًا للمعلومات، وباشرت الجهات المختصة الموقع على الفور، فيما تمكن رجال المرور من تحرير الحركة المرورية في الشارع العام دون تعطيل في حركة السير.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
09:04 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:34 PM

الأمطار تسقط عمود كهرباء بمكة.. ولا إصابات

تسبب بانقطاع للتيار واستقر بجانب شارع عام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,984

تباشر فرق شركة الكهرباء بمكة المكرمة، الآن، حادثة سقوط عمود كهربائي بمخططات الراشيدية بالتحديد بجانب طريق المغمس - عرفة، دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

وبحسب المعلومات؛ فقد سقط العمود من جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم، فيما لم يصادف أثناء سقوطه مرور سيارات - ولله الحمد- حيث وقع بجانب الطريق العام، وأغلق جزءًا من الطريق الفرعي.

ولا تزال الفرق الفنية تواصل إصلاح الخلل، وإيصال أسلاك التيار الكهربائي، وترحيل العمود الساقط؛ لإعادة التيار لبعض الأحياء والمواقع التجارية الواقعة شرقي طريق المغمس التي تأثرت من انقطاع الكهرباء.

ومن المتوقع إعادة التيار الكهربائي للأحياء المتضررة في غضون ساعة إلى ساعتين وفقًا للمعلومات، وباشرت الجهات المختصة الموقع على الفور، فيما تمكن رجال المرور من تحرير الحركة المرورية في الشارع العام دون تعطيل في حركة السير.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,089
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,126
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,554

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