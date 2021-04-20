النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. مدير أمن "حولي" يُفجع بوفاة والدته في حادث صادفه خلال جولة أمنية

دخل في حالة ذهول وحاول جاهداً ورجال الأمن إنعاشها لكنها فارقت الحياة بين يديه

في واقعة تفطر القلوب، أثارت تعاطفاً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فُوجئ مدير أمن في الكويت بوفاة والدته، في حادثٍ صادفه خلال جولة أمنية.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع "القبس"، فُوجئ مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبدالله العلي؛ الذي كان مصادفة في جولة أمنية عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه، فتوجّه للتعامل مع الحادث فشاهد والدته المُسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني توقفاً في القلب من جرّاء الحادث، ففجع ودخل في حالة ذهول، وحاول جاهداً ورجال الأمن إنعاشها، لكنها فارقت الحياة بين يديه.

وقع حادث التصادم الثلاثي، عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية، بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مُسِنة، ومن شدة الاصطدام تحرّكت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. مدير أمن "حولي" يُفجع بوفاة والدته في حادث صادفه خلال جولة أمنية
سبق

في واقعة تفطر القلوب، أثارت تعاطفاً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فُوجئ مدير أمن في الكويت بوفاة والدته، في حادثٍ صادفه خلال جولة أمنية.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع "القبس"، فُوجئ مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبدالله العلي؛ الذي كان مصادفة في جولة أمنية عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه، فتوجّه للتعامل مع الحادث فشاهد والدته المُسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني توقفاً في القلب من جرّاء الحادث، ففجع ودخل في حالة ذهول، وحاول جاهداً ورجال الأمن إنعاشها، لكنها فارقت الحياة بين يديه.

وقع حادث التصادم الثلاثي، عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية، بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مُسِنة، ومن شدة الاصطدام تحرّكت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:19 PM

الكويت.. مدير أمن "حولي" يُفجع بوفاة والدته في حادث صادفه خلال جولة أمنية

دخل في حالة ذهول وحاول جاهداً ورجال الأمن إنعاشها لكنها فارقت الحياة بين يديه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
5,752

في واقعة تفطر القلوب، أثارت تعاطفاً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فُوجئ مدير أمن في الكويت بوفاة والدته، في حادثٍ صادفه خلال جولة أمنية.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع "القبس"، فُوجئ مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبدالله العلي؛ الذي كان مصادفة في جولة أمنية عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه، فتوجّه للتعامل مع الحادث فشاهد والدته المُسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني توقفاً في القلب من جرّاء الحادث، ففجع ودخل في حالة ذهول، وحاول جاهداً ورجال الأمن إنعاشها، لكنها فارقت الحياة بين يديه.

وقع حادث التصادم الثلاثي، عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية، بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مُسِنة، ومن شدة الاصطدام تحرّكت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,246
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,510
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة