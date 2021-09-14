النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحالة للمحاكمة.. استشراف لتنفيذ جديد بحق مرتكبي المخالفات المرورية

ضمن جهود السعودية لتعزيز السلامة وتخفيض نسب الحوادث والوفيات

كشفت مصادر عن تغييرات جديدة ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها، مبينة -وفقا لـ"العربية"- أن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.

وأوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد كما هو معمول به في عديد من دول العالم.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.

وقال المحامي والمستشار القانوني، أصيل الحسن، أن إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية، إلى القضاء سيكون إيجابياً في الحد من تلك الممارسات.

وأوضح، خلال نشرة الرابعة، أن التنظيم الجديد لسداد مخالفات المرور سيسهم في خفض الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص والوفيات على الطرق بالمملكة.

يُذكر ان نسبة أعداد الحوادث الجسيمة انخفضت خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، كذلك انخفضت معها أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51% بفضل الحملات التوعوية وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إحالة للمحاكمة.. استشراف لتنفيذ جديد بحق مرتكبي المخالفات المرورية
سبق

كشفت مصادر عن تغييرات جديدة ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها، مبينة -وفقا لـ"العربية"- أن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.

وأوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد كما هو معمول به في عديد من دول العالم.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.

وقال المحامي والمستشار القانوني، أصيل الحسن، أن إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية، إلى القضاء سيكون إيجابياً في الحد من تلك الممارسات.

وأوضح، خلال نشرة الرابعة، أن التنظيم الجديد لسداد مخالفات المرور سيسهم في خفض الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص والوفيات على الطرق بالمملكة.

يُذكر ان نسبة أعداد الحوادث الجسيمة انخفضت خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، كذلك انخفضت معها أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51% بفضل الحملات التوعوية وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:44 AM

إحالة للمحاكمة.. استشراف لتنفيذ جديد بحق مرتكبي المخالفات المرورية

ضمن جهود السعودية لتعزيز السلامة وتخفيض نسب الحوادث والوفيات

A A A
قاسم الخبراني - جازان
19
11,911

كشفت مصادر عن تغييرات جديدة ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها، مبينة -وفقا لـ"العربية"- أن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.

وأوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد كما هو معمول به في عديد من دول العالم.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.

وقال المحامي والمستشار القانوني، أصيل الحسن، أن إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية، إلى القضاء سيكون إيجابياً في الحد من تلك الممارسات.

وأوضح، خلال نشرة الرابعة، أن التنظيم الجديد لسداد مخالفات المرور سيسهم في خفض الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص والوفيات على الطرق بالمملكة.

يُذكر ان نسبة أعداد الحوادث الجسيمة انخفضت خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، كذلك انخفضت معها أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51% بفضل الحملات التوعوية وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,634
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة