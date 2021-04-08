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"التعاون الإسلامي" تندد بالمحاولات الحوثية الجديدة لاستهداف المملكة

"العثيمين" أشاد بيقظة وقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات، بالمحاولات العدائية الجديدة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط وأخرى تم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد في بيان صحفي اليوم، بيقظة وقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط المحاولتين العدائيتين للحوثيين وحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة من الطائرات المسيرة المفخخة.

وجدد "العثيمين" تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكل الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك المليشيا تعتبر "جرائم حرب".

وأكد وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا الإرهابية.

وأعرب عن مساندة كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تندد بالمحاولات الحوثية الجديدة لاستهداف المملكة
سبق

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات، بالمحاولات العدائية الجديدة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط وأخرى تم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد في بيان صحفي اليوم، بيقظة وقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط المحاولتين العدائيتين للحوثيين وحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة من الطائرات المسيرة المفخخة.

وجدد "العثيمين" تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكل الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك المليشيا تعتبر "جرائم حرب".

وأكد وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا الإرهابية.

وأعرب عن مساندة كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:29 PM

"التعاون الإسلامي" تندد بالمحاولات الحوثية الجديدة لاستهداف المملكة

"العثيمين" أشاد بيقظة وقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات، بالمحاولات العدائية الجديدة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط وأخرى تم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد في بيان صحفي اليوم، بيقظة وقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط المحاولتين العدائيتين للحوثيين وحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة من الطائرات المسيرة المفخخة.

وجدد "العثيمين" تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكل الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك المليشيا تعتبر "جرائم حرب".

وأكد وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا الإرهابية.

وأعرب عن مساندة كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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