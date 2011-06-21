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العراق .. استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد

آثار الاعتداء لم تحدد بعد

نقلت "الشرق" عن مصدر أمني عراقي، أن صاروخاً لم يحدد نوعه استهدف، اليوم (الأحد)، قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تستضيف قوات أميركية ودولية.

وبين المصدر أن خبير المتفجرات التابع للجيش العراقي في طريقه إلى موقع الحادث لتحديد طبيعة الصاروخ، وأن آثار الاستهداف لم تحدد بعد.

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العراق .. استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد
سبق

نقلت "الشرق" عن مصدر أمني عراقي، أن صاروخاً لم يحدد نوعه استهدف، اليوم (الأحد)، قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تستضيف قوات أميركية ودولية.

وبين المصدر أن خبير المتفجرات التابع للجيش العراقي في طريقه إلى موقع الحادث لتحديد طبيعة الصاروخ، وأن آثار الاستهداف لم تحدد بعد.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
02:48 PM

العراق .. استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد

آثار الاعتداء لم تحدد بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصدر أمني عراقي، أن صاروخاً لم يحدد نوعه استهدف، اليوم (الأحد)، قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تستضيف قوات أميركية ودولية.

وبين المصدر أن خبير المتفجرات التابع للجيش العراقي في طريقه إلى موقع الحادث لتحديد طبيعة الصاروخ، وأن آثار الاستهداف لم تحدد بعد.

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