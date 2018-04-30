"اليوسف" يرزق بـ "بيسان"

رُزق الزميل في إدارة المحتوى في صحيفة "سبق"، عبدالله اليوسف، بابنته الثالثة، ظهر اليوم.
واتفق مع حرمه على تسميتها "بيسان"، لتنضم لأختيها: ليان، ولين.
تهانينا للزميل عبدالله، وجعل "بيسان" من الصالحات وأقر بها عين والديها.
رُزق الزميل في إدارة المحتوى في صحيفة "سبق"، عبدالله اليوسف، بابنته الثالثة، ظهر اليوم.
واتفق مع حرمه على تسميتها "بيسان"، لتنضم لأختيها: ليان، ولين.
تهانينا للزميل عبدالله، وجعل "بيسان" من الصالحات وأقر بها عين والديها.
رُزق الزميل في إدارة المحتوى في صحيفة "سبق"، عبدالله اليوسف، بابنته الثالثة، ظهر اليوم.
واتفق مع حرمه على تسميتها "بيسان"، لتنضم لأختيها: ليان، ولين.
تهانينا للزميل عبدالله، وجعل "بيسان" من الصالحات وأقر بها عين والديها.
رُزق الزميل في إدارة المحتوى في صحيفة "سبق"، عبدالله اليوسف، بابنته الثالثة، ظهر اليوم.
واتفق مع حرمه على تسميتها "بيسان"، لتنضم لأختيها: ليان، ولين.
تهانينا للزميل عبدالله، وجعل "بيسان" من الصالحات وأقر بها عين والديها.