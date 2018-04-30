"اليوسف" يرزق بـ "بيسان"

رُزق الزميل في إدارة المحتوى في صحيفة "سبق"، عبدالله اليوسف، بابنته الثالثة، ظهر اليوم.

واتفق مع حرمه على تسميتها "بيسان"، لتنضم لأختيها: ليان، ولين.

تهانينا للزميل عبدالله، وجعل "بيسان" من الصالحات وأقر بها عين والديها.