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"إكستريم إي" تصدر تقرير الاستدامة للموسم الأول والبصمة الكربونية

يعرض تفاصيل الحصول على أدنى بصمة كربونية في رياضة السيارات العالمية

أصدرت سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية الرباعية الدفع تقريرها الأول عن الاستدامة، بما في ذلك البصمة الكربونية للموسم الأول.

ويلخص التقرير، المدعوم من EY، الشريك الرسمي للابتكار في السلسلة، تكتيكات الاستدامة والإنجازات التي حققتها "إكستريم إي" طوال موسمها الأول، مع تحديد إستراتيجيتها وتركيزها لعام 2022 وما بعده.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لسباقات "إكستريم إي" أليخاندرو أغاغ: "تقرير الاستدامة من "إكستريم إي" هو أحد أهم وسائل الاتصال التي أصدرناها حتى الآن. سلسلة السباقات هذه تحمل صفة الرياضة الهادفة إلى تمهيد الطريق لمستقبلٍ منخفض الكربون من خلال الترويج للسيارات الكهربائية، وتسريع المساواة بين الجنسين في رياضة السيارات. لذا من المهم أن نكون منفتحين وشفافين بشأن أساليبنا وتأثيرنا".


وأضاف: "هذه مجرد بداية لرحلتنا ونحن نتعلم طوال الوقت، لكن هذا التقرير يعرض تفاصيل هذه الرحلة للحصول على أدنى بصمة كربونية في رياضة السيارات العالمية، ولاستعراض النظرة الثاقبة حول كيفية وصولنا إلى مستوى صفر من صافي الكربون في نهاية موسمنا الأول".

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"إكستريم إي" تصدر تقرير الاستدامة للموسم الأول والبصمة الكربونية
سبق

أصدرت سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية الرباعية الدفع تقريرها الأول عن الاستدامة، بما في ذلك البصمة الكربونية للموسم الأول.

ويلخص التقرير، المدعوم من EY، الشريك الرسمي للابتكار في السلسلة، تكتيكات الاستدامة والإنجازات التي حققتها "إكستريم إي" طوال موسمها الأول، مع تحديد إستراتيجيتها وتركيزها لعام 2022 وما بعده.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لسباقات "إكستريم إي" أليخاندرو أغاغ: "تقرير الاستدامة من "إكستريم إي" هو أحد أهم وسائل الاتصال التي أصدرناها حتى الآن. سلسلة السباقات هذه تحمل صفة الرياضة الهادفة إلى تمهيد الطريق لمستقبلٍ منخفض الكربون من خلال الترويج للسيارات الكهربائية، وتسريع المساواة بين الجنسين في رياضة السيارات. لذا من المهم أن نكون منفتحين وشفافين بشأن أساليبنا وتأثيرنا".


وأضاف: "هذه مجرد بداية لرحلتنا ونحن نتعلم طوال الوقت، لكن هذا التقرير يعرض تفاصيل هذه الرحلة للحصول على أدنى بصمة كربونية في رياضة السيارات العالمية، ولاستعراض النظرة الثاقبة حول كيفية وصولنا إلى مستوى صفر من صافي الكربون في نهاية موسمنا الأول".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:59 PM

"إكستريم إي" تصدر تقرير الاستدامة للموسم الأول والبصمة الكربونية

يعرض تفاصيل الحصول على أدنى بصمة كربونية في رياضة السيارات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية الرباعية الدفع تقريرها الأول عن الاستدامة، بما في ذلك البصمة الكربونية للموسم الأول.

ويلخص التقرير، المدعوم من EY، الشريك الرسمي للابتكار في السلسلة، تكتيكات الاستدامة والإنجازات التي حققتها "إكستريم إي" طوال موسمها الأول، مع تحديد إستراتيجيتها وتركيزها لعام 2022 وما بعده.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لسباقات "إكستريم إي" أليخاندرو أغاغ: "تقرير الاستدامة من "إكستريم إي" هو أحد أهم وسائل الاتصال التي أصدرناها حتى الآن. سلسلة السباقات هذه تحمل صفة الرياضة الهادفة إلى تمهيد الطريق لمستقبلٍ منخفض الكربون من خلال الترويج للسيارات الكهربائية، وتسريع المساواة بين الجنسين في رياضة السيارات. لذا من المهم أن نكون منفتحين وشفافين بشأن أساليبنا وتأثيرنا".


وأضاف: "هذه مجرد بداية لرحلتنا ونحن نتعلم طوال الوقت، لكن هذا التقرير يعرض تفاصيل هذه الرحلة للحصول على أدنى بصمة كربونية في رياضة السيارات العالمية، ولاستعراض النظرة الثاقبة حول كيفية وصولنا إلى مستوى صفر من صافي الكربون في نهاية موسمنا الأول".

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